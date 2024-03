Brandon Ingram et les Pelicans répliquent sèchement aux Pacers

Après la victoire des Pacers dans l’Indiana, les Pelicans attendaient Tyrese Haliburton et sa troupe avec impatience en Louisiane. Et c’est peu dire que la réponse fut cinglante…

Le début de match fut carrément historique pour La Nouvelle-Orléans, avec un Brandon Ingram en furie et 48 points inscrits pour pointer à +22 (48-26) après 12 minutes. C’est un record de franchise égalé aux points sur un premier quart-temps pour les Pelicans. L’ailier pointait déjà à 19 points mais il était le seul joueur de son équipe à avoir raté un tir, les Pels affichant 91% de réussite (20/22) dans ce premier round !

Les Pacers n’ont même pas pris un seul rebond défensif du premier quart-temps, Rick Carlisle se demandant carrément après la rencontre si c’était déjà arrivé dans l’histoire.

Et comme Trey Murphy III avait récupéré la main chaude de Brandon Ingram au début du deuxième quart-temps, l’écart passait déjà à +31 (57-26) à 10min30 de la mi-temps. Heureusement pour les Pacers, leur banc, mené par TJ McConnell, redonnait de l’intérêt à la rencontre, l’écart étant tout de même important (77-56) à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Brandon Ingram reprenait les affaires où il les avait laissées en premier quart-temps, et Rick Carlisle pouvait hisser le drapeau blanc dès le troisième quart-temps, alors que l’écart était repassé au-dessus des 30 points pour les Pelicans. Pour une victoire finale de 27 points (129-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brandon Ingram et les Pelicans en feu. Bilal Coulibaly peut en témoigner : il y a des moments où Brandon Ingram est simplement inarrêtable. Nouvel exemple cette nuit, avec ce premier quart-temps de folie, pour lui et La Nouvelle-Orléans. Il boucle la rencontre avec 34 points à 13/21 au tir, 8 rebonds et 6 passes décisives, en seulement 30 minutes. Avec une T-Mac, le thème de la saison, pour boucler sa performance en beauté…

– Zéro pointé pour Tyrese Haliburton. Ce n’est que la deuxième fois de sa carrière que Tyrese Haliburton n’inscrit pas le moindre point lors d’un match. Étouffé par Herb Jones, le All-Star finit donc la rencontre sans aucun point, à 0/7 au tir, et seulement 3 passes décisives. Et un +/- de -40 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.