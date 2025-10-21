30 jours/30 équipes : Oklahoma City Thunder

68 victoires en saison régulière, puis la bague au terme des playoffs haletants : Oklahoma City n'est pas près d'oublier la saison 2024/25. Le Thunder a soulevé son premier trophée Larry O'Brien au bout du Game 7 contre les Pacers, la conclusion d'un exercice de toute beauté. Devenu le nouveau patron de la NBA, OKC doit désormais confirmer son statut. De tous les champions récents, il est peut-être celui qui coche le plus les cases d'une possible dynastie. Un leader MVP de la ligue, un effectif encore en développement et un futur déjà solidement bâti après les 822 millions de dollars investis cet été pur prolonger ses stars : tous les piliers sont en place. Ne reste plus qu'à confirmer sur le parquet avec le défi ô combien difficile du “back-to-back”.

Demandez aux Lakers en 2021, aux Bucks en 2022, aux Nuggets en 2024, ou aux Celtics la saison passée. Tous ces champions se seraient bien vus récidiver, avec un effectif en large partie conservé. Mais ils se sont tous heurtés à différents obstacles, des blessures à une forme de décompression après avoir atteint le Graal une première fois. Voilà la hauteur du défi qui attend les hommes de Mark Daigneault.

Son groupe reste inchangé, toujours mené par son trio prolongé jusqu'en 2031 Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Chet Holmgren et une kyrielle de joueurs de complément tous très bien intégrés dans leur rôle. À 27 ans, Shai Gilgeous-Alexander arrive dans le pic de sa carrière. Le Canadien a jusque-là systématiquement progressé d'année en année, reste à voir ce qu'il réserve pour la reprise, lui qui a ajouté un tir extérieur sérieux à son arsenal ces derniers mois. Les Jalen Williams (24 ans), Chet Holmgren (23 ans), Cason Wallace (21 ans) ou Ajay Mitchell (23 ans) sont eux aussi sur la phase ascendante de leur jeune carrière et pourraient amener une pièce supplémentaire au puzzle d'OKC.

C'est pourtant comme si celui-ci n'en avait pas vraiment besoin. Éreintant défensivement et redoutable en transition, ce Thunder est un rouleau compresseur face auquel les adversaires n'ont pas encore trouvé de solution pérenne.

Mark Daigneault tirera sans doute quelques enseignements des derniers playoffs qui avaient vu les Nuggets et les Pacers aller jusqu'au Game 7. Oklahoma City peut notamment progresser dans son jeu sur demi-terrain face à des équipes qui parviendraient à limiter Shai Gilgeous-Alexander.

Une étape de plus qui pourrait conduire cette équipe à un premier doublé depuis les Warriors en 2017 et 2018. Pour les plus superstitieux, la blessure du rookie Thomas Sorber rappelle celle de Nikola Topic un an plus tôt, lui aussi contraint de patienter une saison avant ses débuts NBA.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Brooks Barnhizer (draft, two-way), Thomas Sorber (draft), Chris Youngblood (two-way)

Départs : Dillon Jones

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN WILLIAMS

On l'avait quitté euphorique, trophée de champion à la main quelques minutes après le Game 7. Jalen Williams y découvrait l'ivresse du titre, un accomplissement rare pour un joueur seulement dans sa troisième saison et déjà capital dans la réussite des siens.

“J-Dub” s'est imposé comme le bras droit de Shai Gilgeous-Alexander, cerbère défensif sur les ailes, et attaquant de plus en plus fiable. Il a passé la barre des 30 points à dix reprises en 2024/25, plus que lors de ses deux premières saisons cumulées. Et son ascension ne fait sans doute que commencer.

Nouvellement All-Star, il fait désormais partie de ces joueurs dont on attend soir après soir qu'il apporte sa vingtaine de points, cinq rebonds et autant de passes décisives. Il doit désormais s'imposer plus régulièrement encore comme un patron offensif, lui qui est souvent associé aux joueurs du banc pour tenir le Thunder quand Shai Gilgeous-Alexander souffle un peu. Cela passera notamment par un peu plus de régularité dans son tir extérieur, rare domaine où il a semblé régresser la saison dernière (42.7 % à 3-points en 2023-2024, 36.5 % en 2024-2025 et 30.4 % en playoffs). Son opération au poignet durant l'été pourrait lui demander un peu de temps avant de revenir à plein régime. Mais le Thunder aura besoin de son ailier dans sa quête de doublé.

Moyenne d'âge : 25,1 ans

Masse salariale : 188,8 millions de dollars (16e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Que rêver de mieux à Oklahoma City après l'idylle de ces derniers mois ? Le Thunder s'est trouvé un style de jeu qui colle parfaitement avec son effectif, et a tous les ingrédients en main pour conserver sa folle dynamique. Ce, alors que la majeure partie de son effectif ne devrait faire que hausser mécaniquement son niveau de jeu en engrangeant de l'expérience. OKC avait une telle marge sur la concurrence (16 victoires d'avance sur son dauphin Houston en saison régulière…) que terminer avec un bilan moins clinquant devrait suffire à rester en tête de l'Ouest.

Tant que cette équipe reste sur ses rails en termes de philosophie de jeu, elle semble à l'abri d'une grosse déconvenue. Et ses séries tendues lors des derniers playoffs ne devraient faire que l'endurcir un peu plus dans les éventuels soubresauts d'une saison. Le Paycom Center devrait pouvoir rugir de plaisir encore quelque temps.

LE PIRE SCÉNARIO

Le Thunder a beau avoir régné sur 2024/25, sa marge de manœuvre s'est avérée moins grande en phase finale. Et ses concurrents à l'Ouest, les Nuggets et les Rockets en tête, se sont renforcés durant l'été. Attention à ne pas tomber dans une facilité qui peut vite se retourner contre des équipes où la confiance peut se transformer en excès de certitude voire en suffisance, même si le vestiaire d'OKC semble bien mené.

L'effectif est trop dense pour que les blessures n'affectent trop le Thunder. Mais les exemples des Celtics avec Jayson Tatum ou des Pacers avec Tyrese Haliburton rappellent à quel point la réussite peut basculer sur un coup du sort. Shai Gilgeous-Alexander a été globalement épargné par les blessures ces deux dernières saisons, ce qui était loin d'être le cas les trois années précédentes. La dépendance d'OKC à son meneur reste conséquente, et pourrait être une des rares vulnérabilités du champion en titre.

