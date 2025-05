Contrairement à Boston et à Cleveland, le Thunder a réussi à réagir avec force après sa défaite à domicile dans le Game 1. Les Nuggets ont été écrasés de 43 points, en encaissant notamment 87 points en première période. La réponse était attendue et elle a fait très mal aux joueurs de Denver.

« On s’est fait exploser et on a donné le bâton pour se faire battre », reconnaît David Adelman. « On n’a pas été bon et on doit se rendre compte que, en face, c’est une équipe qui peut faire des énormes différences. Ils ont réalisé un écart moyen record cette saison. On doit mieux démarrer. »

Résister au premier coup, puis aux autres

Michael Porter Jr. confirme. « On sait qu’on doit être plus physique, on doit trouver nos positions en attaque. On n’a pas été bon dans le Game 2 et c’est pourquoi on a perdu », annonce l’ailier. « On a fait trop d’erreurs, perdu trop de ballons », ajoute Nikola Jokic. « Ils ont été bien meilleurs que nous, au rebond notamment, voilà pourquoi le score est si large. On doit se battre pour prendre nos positions au rebond. »

Le souci pour les Nuggets, c’est la profondeur du Thunder. « Ils ont beaucoup de joueurs », concède le coach de Denver face aux nombreux soldats prêts à faire des efforts pour épuiser Denver. La preuve : dix joueurs d’Oklahoma City avaient foulé le parquet dans la première mi-temps de la deuxième manche. Donc, sur 48 minutes, dont certaines à jouer sans Nikola Jokic, ça devient difficile de stopper les vagues.

« Le plus important, avec cette équipe, ce n’est pas le premier coup, ce sont les rotations », analyse David Adelman. « Il faut savoir encaisser les coups au début. Ce n’est pas seulement leur cinq majeur qui est exceptionnel. C’est également l’énergie d’un Alex Caruso par exemple. Ce n’est pas une équipe forcément puissante, mais c’est une formation qui vous attaque de millions de façons différentes. »