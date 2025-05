Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder font tomber la foudre sur les Nuggets : +43 !

Parler de réponse autoritaire serait un euphémisme. Battu sur le fil en ouverture de la série, le Thunder a réagi en explosant tous les compteurs dans cette deuxième manche face aux Nuggets (149-106). Dans une rencontre aux airs de Game 1 face aux Grizzlies au tour précédent, Shai Gilgeous-Alexander a joué un rôle moteur avec ses 34 points.

Comme il l’a dit après la rencontre, se retrouver à 0-2 « n’était pas une option ». Alors le Thunder et lui ont sauté à la gorge de leurs adversaires dès les premières minutes de jeu. Les locaux ont repris les ingrédients classiques de ce qui fait leur succès : défendre fort pour s’offrir des opportunités de sanctionner en transition.

Le Thunder a ainsi montré un niveau d’engagement physique supérieur, contestant les prises de position de Nikola Jokic, coupant les lignes de passe et les relations habituelles entre le Serbe et ses partenaires, notamment Jamal Murray. En parallèle, l’attaque locale a rayonné naturellement. Tout le monde a contribué, y compris un Lu Dort qui allait mieux démarrer sa partie que la finir.

L’attaque du Thunder tourne à plein régime

Après 12 minutes, l’écart de rythme était flagrant et le Thunder comptait déjà 24 points d’avance (45-21). Sonnés, les visiteurs ont réussi à retrouver de l’efficacité offensive dans les minutes suivantes. Mais la défense des Nuggets avait toujours autant de mal à contrôler l’attaque d’en face, avec une menace venant de partout. Même les hommes du banc, Cason Wallace ou Aaron Wiggins, ont commencé à s’y mettre.

Le deuxième allait par exemple voler une transmission en tête de raquette entre Nikola Jokic et Jamal Murray avant de s’envoler au dunk en contre-attaque.

Malgré les efforts du Serbe et de l’énergie venue d’un Russell Westbrook exubérant dans son ancienne salle, les Nuggets n’arrivaient pas à suivre la cadence. À la pause, ils avaient déjà encaissé… 87 points (87-56).

La suite ? Shai Gilgeous-Alexander et les siens allaient trouver un moyen d’aggraver un peu plus l’écart, ne laissant aucune opportunité de comeback aux Nuggets. À l’instar de ce 10-0 signé pour boucler le 3e quart-temps d’un match déjà à sens unique (124-76) et à l’issue duquel les deux coachs choisissaient logiquement de vider leurs bancs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps historique. Le Thunder a signé une première mi-temps à 87 points, un record dans l’histoire des playoffs, surpassant le précédent record signé par les Cavs de LeBron James lors des finales 2017 (première période du Game 4) face aux Warriors. Comme un symbole, Chet Holmgren, qui avait manqué deux lancers-francs cruciaux dans le Game 1, a converti deux lancers pour atteindre cette marque. OKC a égalé le record du plus grand nombre de points inscrits sur une mi-temps, les Bucks en ayant marqués autant en seconde période d’un match de 1978 face… aux Nuggets.

– Nikola Jokic fouled out après trois quart-temps ! Alors que l’on se demandait déjà de quoi serait fait son dernier quart-temps, la réponse est venue du coude du pivot qui a traîné sur un écran sur Lu Dort. Cette faute a la fin du 3e quart-temps était la 6e, synonyme de retour très prématuré sur son banc. Après un Game 1 monstrueux, le Serbe en terminait avec une soirée très délicate durant laquelle la défense physique du Thunder l’a empêché de s’exprimer comme habituellement.

– Efficacité maximale pour Shai Gilgeous-Alexander. 34 points à 11/13 aux tirs, 11/11 aux lancers-francs en 30 minutes de jeu : difficile de faire plus efficace pour « SGA » qui peinait à dépasser les 50% de réussite jusqu’ici dans ces playoffs. D’une sérénité folle pour finir au cercle ou se créer son tir à mi-distance, l’arrière a terminé avec un irréel… +51 au score lorsqu’il était en jeu.

– Michael Porter Jr. dans le dur. Passé à côté de son premier match (2 points à 1/8 aux tirs), « MPJ » a connu une nouvelle soirée de maladresse dans l’Oklahoma (8 points à 2/10 aux tirs) en restant campé derrière la ligne à 3-points. Une très mauvaise entame de série pour l’ailier qui avait déjà connu un premier tour en dents de scie face aux Clippers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.