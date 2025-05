En mode « Wolverine », Anthony Edwards évite une grosse blessure

Après un très bon premier quart-temps remporté 29 à 15 avec un 13-0 pour démarrer la rencontre, les Wolves dominaient les Warriors, mais, au milieu du deuxième acte, Trayce Jackson-Davis retombe sur la cheville d’Anthony Edwards alors que celui-ci montait au panier.

L’arrière se tient immédiatement la jambe gauche et a dû être aidé par le staff médical des Wolves pour rejoindre les vestiaires. Alors qu’on s’attend à ne plus le revoir de la partie et que l’inquiétude était maximale pour Minnesota, Anthony Edwards a réalisé quelques exercices de pliométrie à la mi-temps et, à la surprise générale, le triple All-Star était de retour sur le parquet après la pause.

« Il est comme Wolverine », plaisante Julius Randle après la rencontre. « Il s’est blessé, mais il a fait quelque chose dans le vestiaire. Je ne sais pas quoi, mais il est revenu et il a joué. »

En effet, lors de son retour au jeu, Anthony Edwards n’a pas semblé trop gêné par cette cheville. Il joue l’intégralité du troisième quart-temps avant d’inscrire 10 de ses 20 points lors du dernier acte. Un sentiment confirmé après la rencontre où l’arrière a affirmé bien se sentir.

Un film déjà vu « 80 fois »

Si sur les images, la blessure d’Anthony Edwards semblait sérieuse et qu’on pouvait craindre le pire, entre une grosse entorse de la cheville et une fracture du tibia, pour ses coéquipiers, l’inquiétude était moins grande à l’image de Naz Reid qui savait que « Ant-Man » allait bien : « J’ai déjà vu ce film 80 fois », rigole le pivot.

« Il trouve toujours un moyen de s’en sortir », complète Nickeil Alexander-Walker. « Il ne va jamais abandonner à part s’il est à l’article de la mort. »

Avec Anthony Edwards finalement sur deux jambes et une victoire pour égaliser dans cette série, la soirée a donc été une totale réussite pour les Wolves qui partent maintenant en direction de San Francisco à égalité (1-1) pour essayer de reprendre l’avantage du terrain lors du Game 3, ce samedi.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.