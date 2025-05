Jonathan Kuminga ressort de l’ombre

Comme le rappelle Steve Kerr, les Warriors avaient « trouvé la bonne formule depuis quelques mois ». Sauf que, sans Stephen Curry pendant quelques jours, « elle ne tient plus et il faut en trouver une autre ». Celui qui en profite, c’est Jonathan Kuminga.

Avec une équipe de Golden State dans les cordes dès les premières minutes et incapable de marquer des points en début de rencontre, le coach des Warriors a offert des minutes à son intérieur, pourtant peu utilisé depuis le début des playoffs (62 minutes et quatre matches joués).

« Dès que je suis entré, la confiance est simplement revenue. J’y suis allé, j’ai essayé de me battre. Et tout s’est mis en place », commente-t-il après avoir compilé 18 points (8/11 au shoot) et 5 rebonds en 26 minutes.

Un facteur X pour la suite ?

Il a en effet apporté un coup de boost à son équipe en attaque, comme Trayce Jackson-Davis, égalant même son record de points dans une rencontre de playoffs. Pas mal pour un joueur qui manquait de compétition.

« J’ai travaillé, j’ai regardé des vidéos, je suis resté fort mentalement et j’ai été un bon coéquipier », liste-t-il en évoquant son travail de l’ombre, à attendre sa chance.

Cette prestation, dans une défaite logique, n’est pas seulement une bonne nouvelle pour Jonathan Kuminga, mais aussi pour Golden State. Stephen Curry forfait pour plusieurs matches, le Congolais pourrait devenir une arme intéressante pour marquer les points que le meneur de jeu ne peut pas inscrire, bloqué à l’infirmerie.

« Ce sont des professionnels, toujours prêts. Ils font ce qu’on demande et des deux côtés du terrain », se réjouit Jimmy Butler sur les prestations de Trayce Jackson-Davis et Jonathan Kuminga. « Ils ont été bons et vont jouer un rôle dans cette série », insiste Steve Kerr.

Alors, peut-il devenir une clé de cette demi-finale de conférence ? « Je peux jouer avec n’importe qui, lui aussi. Kuminga et moi, on peut réussir et on va réussir ensemble », annonce Jimmy Butler.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.