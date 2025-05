Jayson Tatum : « Je dois être meilleur »

Champions en titre, les Celtics sont en grand danger : après deux défaites « inexcusables » à domicile, les voilà à 0-2 dans leur demi-finale de conférence face aux Knicks et, s’il y a bien un homme qui en prend pour son grade, c’est Jayson Tatum.

Avant d’aller au Madison Square Garden afin d’y éviter un « sweep » inattendu, il ne tourne ainsi qu’à… 18 points et 4 ballons perdus de moyenne (avec certes 15.0 rebonds, 5.5 passes, 2.5 interceptions et 1.0 contre). Le tout à un affreux 29% de réussite au shoot (dont 25% à 3-points)…

« J’assume entièrement la façon dont j’ai joué jusqu’à présent dans cette série et je ne vais rien minimiser » lance le sextuple All-Star, à deux jours du prochain match, déjà décisif car aucune équipe n’est jamais revenue d’un 0-3. « Je dois être meilleur et je m’attends à l’être bien davantage. »

Considéré comme le meilleur joueur de Boston, même s’il n’avait pas été nommé MVP des Finals il y a un an, Jayson Tatum est dos au mur et il doit forcément se réveiller. La survie de son équipe en dépend, sa réputation aussi, et il faudra commencer par convertir les tentatives à 3-points.

« Les gars travaillent vraiment dur sur leur jeu et leur technique, ils se préparent pour ces moments-là, pour réussir des tirs ouverts, et ça ne s’est juste pas produit lors des deux derniers matchs. Mais vous ne pouvez pas perdre confiance » décrit l’ailier, alors que les Celtics pointent à seulement 25% de loin dans la série (25 sur 100 !).

Ne pas sous-estimer l’orgueil des champions

Du côté de Joe Mazzulla, on tient néanmoins à ne pas trop accabler sa superstar, affûtée au premier tour (31.3 points à 45% au tir, dont 36% à 3-points).

« Le mérite lui en revient, mais je n’aime pas le fait qu’il prenne cette responsabilité, car je pense que tout le monde est responsable » considère pour commencer l’entraîneur des Celtics. « Nous pourrions tous être meilleurs. Moi le premier, je peux mieux faire certaines choses pour aider l’équipe à bien exécuter. Notre équipe peut être meilleure, mais lui aussi peut mieux faire et ça montre juste qui il est : il assume et je m’attends à ce qu’il soit meilleur. »

L’orgueil des champions est donc plus que jamais testé et Jayson Tatum comme Boston seront attendus au tournant lors du Game 3. Reste à savoir s’ils continueront d’opter pour la même stratégie, en vivant et mourant par le tir à 3-points…

« On ne peut pas avoir l’arrogance de croire qu’on est au-dessus de tout, qu’on ne peut pas se retrouver menés 0-2, car c’est la situation dans laquelle on se trouve maintenant » conclut Joe Mazzulla. « Donc nous devons comprendre pourquoi nous en sommes là et corriger les choses. Nous avons la possibilité de le faire. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.