Ce Game 2 entre Knicks et Celtics ressemble dans les grandes lignes à la première manche avec une équipe de Boston qui mène de 20 points avant de s’effondrer et de finir par s’incliner.

Ce mercredi, les hommes de Joe Mazzulla ont ainsi mené 73-53 à trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Si les Knicks ont commencé à gratter quelques points pour remonter au score, un tir à 3-points de Payton Pritchard a rendu 16 points d’avance à Boston avec 8 minutes 40 restantes à jouer.

Sauf qu’après ce panier, c’est la panne sèche pour l’attaque des Celtics. Pendant plus de huit minutes, Boston n’inscrit aucun point dans le jeu et subit un 21-2 qui permet aux Knicks de reprendre l’avantage !

« Nous avons eu quatre ou cinq tirs ouverts pendant le quatrième quart-temps qui ne sont pas rentrés et cela nous a affectés », regrette Jaylen Brown. « Nous avons également eu quelques pertes de balle », complète Joe Mazzulla. « Ils en ont profité et ont réalisé les actions nécessaires pour gagner. »

Dos au mur

Dans l’histoire de la NBA, 34 équipes ont remporté une série de playoffs après avoir perdu les deux premiers matchs et seulement six y sont parvenues après deux revers à domicile. Le défi s’annonce difficile pour les Celtics, mais c’est l’occasion pour les champions en titre de montrer de quel bois ils sont faits comme l’évoque Jaylen Brown : « On doit prendre une grande respiration et venir faire ce que l’on est censé faire. On doit mieux finir les matchs, apprendre de cette défaite et vite répondre. C’est la clé. Changer notre mentalité et notre concentration. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, on doit tout donner pour le Game 3. »

Vendredi soir, les Celtics iront au Madison Square Garden pour tenter de débuter un comeback qui serait historique dans l’une des salles les plus hostiles de la planète.

« Il y a des moments où on doit montrer notre résilience et notre dureté mentale« , conclut le MVP des Finals 2024. « Parce qu’on peut remonter ce retard, sans aucun doute. Bien sûr que ça craint d’être menés 2-0, mais on a un bon groupe. Si je devais choisir des joueurs pour revenir, ce serait ceux présents dans le vestiaire. »

Mais alors que Jayson Tatum n’est pas passé devant la presse à cause de l’alarme incendie, Jaylen Brown reconnait que « mener deux fois de suite de vingt points et finir sans victoire, c’est inexcusable. »