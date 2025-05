Les Knicks viennent encore braquer les Celtics !

Le début de rencontre est marqué par la maladresse générale. Les deux équipes manquent quantité de shoots mais ce sont les Celtics qui, néanmoins, démarrent le mieux avec un 7-0. Les Knicks mettent pas moins de cinq minutes pour inscrire un premier panier. Ils souffrent dans ce premier quart-temps. Les champions en titre aussi, avec beaucoup de tirs qui glissent autour de l’arceau sans rentrer dedans (24-13).

La solution pour New York passe par Karl-Anthony Towns, omniprésent offensivement en deuxième quart-temps. Sauf que l’intérieur ne peut pas masquer les soucis de son équipe, débordée par Jaylen Brown et Derrick White.

Les Celtics ont fait l’écart mais après un temps-mort de Tom Thibodeau, ses troupes réagissent et finissent la première période sur une bonne note (50-41). Ce n’est que temporaire. Jayson Tatum lance bien Boston en seconde période, il y a des espaces et les Knicks perdent des ballons. Si bien qu’on se retrouve dans la même configuration que dans le Game 1 : les Celtics mènent de vingt points en troisième quart-temps.

Dès lors, avec deux shoots à 3-pts, Josh Hart lance le comeback des siens avant le dernier quart-temps (73-61). Il est suivi par Mikal Bridges, qui ramène New York à huit points. Jayson Tatum puis Jaylen Brown manquent des tirs primés ouverts, les Celtics ne trouvent plus le chemin du panier et les Knicks se rapprochent encore davantage.

Et à deux minutes du terme, Jalen Brunson les fait passer devant ! Il enfonce le clou dans la foulée. Jayson Tatum redonne espoir à Boston mais le meneur de jeu assure aux lancers-francs et Mikal Bridges fait encore une action défensive décisive pour voler un ballon de Jayson Tatum et les Knicks l’emportent (90-91) et font le break !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La copie conforme du Game 1. Les Celtics qui commencent bien la partie et prennent jusqu’à vingt points d’avance en troisième quart-temps. Les Knicks qui reviennent et Mikal Bridges qui réalise un stop décisif à la dernière seconde pour priver Boston d’une dernière possession et d’un dernier espoir. Ce fut le scénario du Game 1, ainsi que celui de cette deuxième manche. Certes, il n’y a pas eu de prolongation mais les points communs sont tellement nombreux. Surtout, les deux fois, New York s’impose et ça change tout au moment de rejoindre le Madison Square Garden.

– Mikal Bridges, moteur du comeback. Il avait sauvé son Game 1 en prolongation. Là, il a été précieux dès le dernier quart-temps, avec Josh Hart, pour lancer la remontée des Knicks. Il termine ce dernier acte avec 14 points et une nouvelle interception capitale dans les toutes dernières secondes. Il vient aider sur Jayson Tatum qui, face à la défense d’OG Anunoby, espère trouver Jaylen Brown tout seul à l’extérieur. Mais l’ancien des Suns a d’immenses bras et il intercepte cette passe et tue les espoirs des Celtics.

– Le dernier quart-temps des Celtics. En dominant les débats mais sans totalement mettre une main de fer sur cette partie, les troupes de Joe Mazzulla ont laissé une chance à des Knicks qui ont du cœur. Et plus qu’une chance en manquant 13 tirs de suite en dernier quart-temps. Ils vont passer plus de huit minutes sans inscrire le moindre panier. Pour une équipe menée 1-0 chez elle, ce n’est pas rassurant… Désormais plus que dos au mur, l’orgueil des champions est testé et il faudra montrer un autre visage, plus autoritaire et tueur, à New York pour renverser cette série bien mal embarquée.

