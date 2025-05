En prolongation, Mikal Bridges sauve son match et les Knicks

Avec 5 points à 2/11 au shoot dont 1/4 à 3-pts après 48 minutes de jeu, Mikal Bridges ne vivait pas sa meilleure soirée. Mais comme ce fut souvent le cas cette saison, l’ailier des Knicks a mis un dernier joli coup de pinceau à sa performance, pour la rendre plus séduisante. Jalen Brunson avait fait l’effort pour faire remonter les siens et arracher la prolongation. Ensuite, le meneur de jeu va baisser de pied, pour laisser ses coéquipiers faire la différence.

Ça commence par une interception de Mikal Bridges, qui va lancer une contre-attaque et se terminer par un dunk d’OG Anunoby. Quelques secondes après, l’ailier contre un tir de Jrue Holiday à 3-pts, avant de donner six points d’avance aux Knicks avec un panier primé. « Oui, celui dans le coin. Énorme », déclare Tom Thibodeau en conférence de presse.

Une action de NFL

Enfin, à trois secondes du terme, et alors que New York possède trois points d’avance, Mikal Bridges vole un dernier ballon dans les mains de Jaylen Brown, le privant ainsi d’une ultime tentative pour égaliser. « Ce sont des actions importantes. La balle est en l’air, il faut l’arracher. C’est ce qu’il a fait. Gagner en playoffs, c’est dur, il faut faire des actions comme ça. C’est primordial », commente encore le coach de New York.

En cinq minutes, l’ancien de Phoenix a réussi à signer plusieurs actions décisives. Il termine son match avec 8 points, 7 passes, 6 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Et cette dernière interception, très autoritaire, démontre sa détermination et son sens du timing car, de la remise en jeu jusqu’à son intervention, il ne regardait pas le ballon…

« Je l’ai dit à Cameron Payne : j’ai regardé ses yeux », raconte-t-il en parlant de Jaylen Brown. « Je suis un gars qui aime le football américain. J’ai seulement regardé ses yeux, pour suivre le ballon et j’ai tenté de mettre mes mains dès que j’ai vu le ballon. On était devant de trois points, donc il fallait faire faute. »

Il a fait mieux que ça en volant la gonfle, avec les deux mains, pour valider le succès des Knicks dans ce Game 1 à Boston.

