Après un incroyable comeback, les Knicks s’imposent en prolongation à Boston !

Après le match de patron réalisé par Indiana sur le parquet de Cleveland la veille, voilà une autre surprise qu’on n’attendait pas forcément avec la victoire des Knicks chez le champion en titre !

Pendant longtemps, le TD Garden a attendu un « run » de son équipe pour pouvoir s’enflammer, et celui-ci est finalement arrivé en fin de première mi-temps au terme d’une lutte acharnée qui a coûté cher à Jalen Brunson, Josh Hart et Karl-Anthony Towns, mouillés au niveau des fautes.

Il y a d’abord eu ce 8-0 conclu par le dunk de Derrick White pour passer à +10 (48-38), puis les trois paniers de suite de Jaylen Brown en moins de 90 secondes juste avant la pause pour placer Boston en position idéale (61-45). Il y a ensuite eu le 3-points de Jrue Holiday puis les deux de Derrick White avant le dunk d’Al Horford en contre-attaque pour porter la marque à 72-52 à 6 minutes de la fin du troisième quart-temps. On pensait alors que les Celtics allaient pouvoir gérer cet écart sans trop de problème. Mais c’était sans compter sur la détermination sans faille et la force de caractère de ces Knicks !

Des Knicks renversants !

Très vite, OG Anunoby et Jalen Brunson ont remis les New-Yorkais sur les bons rails. Le passage d’OG Anunoby, auteur de trois paniers à 3-points, deux lancers et un dunk dans les minutes qui ont suivi a eu le mérite de donner le ton, en plus de ramener très rapidement les Knicks dans la course (84-83). Vint ensuite le tour de Jalen Brunson de monter en température, avec lui aussi trois flèches à 3-points et deux lancers qui ont alors placé les siens à + 6 (91-97) !

Sous pression, Boston a réussi à égaliser, entre le 3-points primordial de Derrick White et le lay-up de Jrue Holiday pour égaliser à 100-100. Jalen Brunson a alors eu une occasion en or de tuer le match d’un floater main gauche par dessus Al Horford qui n’a pas trouvé le chemin des filets, occasionnant cinq minutes supplémentaires.

OG Anunoby a de nouveau montré la voie en s’offrant un dunk autoritaire en transition avec la faute en prime. Le salut des Knicks est enfin passé par Mikal Bridges à 3-points, sur un service de l’incontournable Anunoby, et la claquette de Karl-Anthony Towns au rebond offensif (102-108). Cette fois, Boston n’a pas su s’en remettre, malgré le 3-points de Jaylen Brown qui a maintenu l’espoir. Sur la dernière possession, c’est Mikal Bridges qui a sorti la défense de la soirée pour lui piquer le ballon et offrir ainsi la victoire aux Knicks, 108 à 105 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le retour époustouflant des Knicks. C’est comme s’ils avaient attendu d’être piqués pour réagir. Et quelle réaction ! Avec OG Anunoby puis Jalen Brunson en principaux artisans de ce retour express, sans oublier Mikal Bridges avec son 3-points et son interception décisive en prolongation, les Knicks ont ainsi pu s’offrir une victoire renversante !

La sortie énigmatique de Kristaps Porzingis. Il devait être un facteur X pour les Celtics, il l’a été mais dans le mauvais sens. Visiblement pas au top de sa forme en début de match, à l’image de son double raté sous le cercle, KP est sorti définitivement en début de deuxième quart-temps. Le staff a évoqué sa fameuse « maladie » qui lui avait coûté 8 matchs d’absence en mars. A l’arrivée, la défaite de Boston ne lui est pas imputable, les C’s ayant construit leur avance sans lui. Mais c’est clair que son absence a coûté en fin de match.

Le choix de Jayson Tatum en fin de match. Revenus à 100-100 après avoir frôlé la correctionnelle, les C’s ont eu une occasion de prendre le dessus à 28 secondes de la fin, grâce à un rebond défensif monumental de Derrick White. Or sur cette avant-dernière possession, on a connu les hommes de Joe Mazzulla plus inspirés. Ses protégés n’ont rien montré, et la possession a abouti à un tir sans rythme de Jayson Tatum à 3-points qui n’a pas trouvé la mire. Un des faits de jeu importants de cette fin de match, d’autant que Boston a souffert à 3-points durant tout le match (15/60!).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.