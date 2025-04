Le repos involontaire de Jalen Brunson et Josh Hart

Jalen Brunson et Josh Hart ont certes joué 36 minutes lors du Game 5 entre les Knicks et les Pistons, mais New York a disputé une bonne partie de son « money time » sans eux. Sortis pour souffler, alors qu’ils grimaçaient tous les deux à 2 minutes et 57 secondes de la fin, ils ne sont revenus en jeu qu’à 27 secondes du terme…

Pas vraiment un choix délibéré de la part de Tom Thibodeau car les deux hommes sont retournés à la table de marque trente secondes à peine après être allés sur le banc.

Le problème, c’est que New York était dans la pénalité, et n’avait plus qu’un seul temps-mort. Souhaitant le préserver, « Thibs » a donc attendu une faute… qui n’est jamais arrivée pour remettre ses leaders sur le terrain. Il a finalement pris son temps-mort après un panier d’Ausar Thompson, qui plaçait les Pistons à +6 (103-97) à 27 secondes de la fin, pour permettre à Jalen Brunson et Josh Hart de remplacer Miles McBride et Cam Payne.

« Un choix de coach »

« C’était dur » a admis Jalen Brunson sur la situation, alors qu’il devait observer, impuissant, son équipe enchaîner les shoots ratés, même s’il assure qu’il a confiance en ses coéquipiers.

Tom Thibodeau a-t-il trop attendu pour prendre son temps-mort et remettre son meneur de jeu sur le terrain ?

« C’était simplement la situation avec les temps-morts » a balayé le coach. « C’était un choix de coach. Il y avait l’horloge, le score, le fait d’être dans la pénalité. Tout ça. Il y a beaucoup de choses en ligne de compte. »

Une aubaine en tout cas pour les Pistons, qui ont pu contrôler le « money-time » pour finalement s’imposer malgré les 3-points désespérés de Mikal Bridges et OG Anunoby dans les dernières secondes.