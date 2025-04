Les Lakers passent en mode Game 7

Le Magic et les Bucks ont pris la porte quand les Pistons respirent encore. Tel est le bilan des équipes menées 3-1 après le Game 5. Les Lakers sont les derniers de ce premier tour à se retrouver dans cette situation, historiquement synonyme d’élimination dans plus de 95% des cas…

Le Game 4 a été marqué non seulement par la courte défaite de Los Angeles mais aussi par le choix de JJ Redick de garder son cinq pendant l’intégralité de la seconde période. Les Californiens sont repartis de Minneapolis avec beaucoup de regrets.

« On pense qu’on aurait pu le prendre. Ce sont des petites erreurs qui nous coûtent le match », a confié Luka Doncic. « Mais si on regarde le troisième quart-temps, cela nous donne de la confiance pour le prochain match. »

Il en faudra de la confiance puisque les Lakers doivent désormais gagner les trois derniers matches de la série s’ils veulent continuer l’aventure. Ainsi que de la détermination.

« Il faut aborder chaque possession avec l’envie d’attaquer », annonce Austin Reaves. « Si on a cette mentalité, que chaque action compte, et qu’on fait de mieux avec nos qualités, ce ne sera pas parfait, mais on se donnera une chance. »

L’arrière résume les choses ainsi : « Il faut jouer le plus durement possible et aborder ce match comme un Game 7. » Même analyse pour JJ Redick. « On doit gagner ce Game 5, c’est tout. Les joueurs et les coaches l’ont fait savoir : c’est un Game 7 pour nous », assure l’entraîneur, suivi par Luka Doncic.

« On doit clairement considérer ce match comme un Game 7 car si on perd, on rentre à la maison », rappelle le Slovène. « Quoi qu’il en soit, on ne peut pas regarder le futur. On doit se concentrer sur ce match et, à partir de là, aller de l’avant. »