Nikola Jovic espère avoir convaincu le Heat

Retour à point nommé pour Nikola Jovic. Bloqué à l’infirmerie pendant plusieurs semaines en raison d’une fracture à la main droite, le Serbe a pu retrouver les parquets au démarrage des phases finales. Pas le contexte le plus simple pour le joueur de 21 ans qui connaissait déjà sa troisième campagne de playoffs en carrière.

Après une apparition anecdotique dans le premier match face aux Cavs, l’intérieur s’est davantage montré dans le second (11 points et 8 rebonds), avant de plonger dans le troisième (3 points à 1/7 aux tirs). Cette nuit, au cœur de la fessée reçue par son équipe, il a fait grimper sa production sur la série avec 24 points (8/15 aux tirs dont 4/9 de loin) et 5 rebonds.

« Ce n’est vraiment pas une bonne façon de terminer la saison, surtout avec tous nos fans ici, en train de nous encourager. Menés 2-0, on n’était tout simplement pas assez stables mentalement pour revenir et voir comment on pouvait gagner la série », analyse Nikola Jovic après une rencontre où il aura « brillé » dans un long « garbage time ».

Une sortie de route à l’issue de laquelle il tire le bilan d’une saison faite de « hauts et de bas », collectivement et personnellement. Titulaire pour démarrer l’année, il s’est ensuite perdu dans les rotations d’Erik Spoesltra avant de renaître début 2025. Il a ainsi tourné à plus de 12 points par match en janvier et février, jusqu’à sa blessure.

Il se n’est pas trouvé à la hauteur

« Je suis revenu juste à temps pour les playoffs. La vérité, c’est que je n’ai pas été à la hauteur. Je n’ai pas aidé cette équipe autant qu’elle avait besoin de moi », se blâme-t-il, en évoquant tout de même un apprentissage pour son équipe et lui.

Leur coach affiche un discours similaire. « Nos jeunes joueurs, j’oublie toujours… Nico, quel âge il a ? Je m’attends à ce qu’il joue comme un gars de 25, 26 ans, je vais continuer à le traiter comme ça. L’année prochaine, je m’attendrais à ce qu’il joue comme quelqu’un de 30 ans », se projette déjà Erik Spoesltra, estimant que son intérieur « a tellement grandi » grâce à ses expériences en playoffs et dans le contexte international.

À voir donc si le Heat continue à miser sur le 27e choix de la Draft 2022 qui, malgré des courbes parfois irrégulières, progresse année après année statistiquement. Avec un peu moins de 11 points de moyenne, il a signé son meilleur exercice en carrière.

« Ils m’ont aidé, non seulement à devenir un meilleur joueur de basket, mais aussi une meilleure personne. C’est ma seconde maison. Je suis un peu passé de garçon à homme ici. Bien sûr que j’aimerais rester. Mais les choses changent. Tout peut changer. S’il y a bien une chose que j’ai apprise cette année, c’est que ce n’est pas juste du basket. C’est aussi un business », termine le Serbe averti, malgré son jeune âge.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.