Pour le Magic, c’est « marche ou crève »

Le Magic n’ayant pas réussi à égaliser après le Game 4, la série face aux Celtics est quasiment pliée. Car, on le sait, historiquement, remonter un 3-1 est une mission très, très compliquée – voire impossible face à une équipe du niveau de Boston, le champion en titre.

Mais cela a au moins le mérite de clarifier la situation pour les joueurs d’Orlando. Ils n’ont plus à réfléchir, ni à calculer. « C’est marche ou crève donc c’est une belle opportunité pour nous », commence Franz Wagner. « On doit absolument gagner », poursuit Paolo Banchero. « Il faut jouer avec l’esprit libéré. On doit remporter trois matches de suite pour les éliminer, donc c’est un sacré défi. »

Le Magic peut-il gagner à l’extérieur en playoffs ?

Un sacré défi, surtout étant donné les limites offensives de ce groupe, qui dépend énormément de son duo Banchero/Wagner, auteur de 61% des points de l’équipe depuis le début de ce premier tour…

« Ils continuent de faire les efforts pour trouver des moyens de gagner. Ils font de leur mieux pour avoir les meilleurs shoots, pour faire les petites choses qui nous mettent en position de réussir. Et ils vont continuer, peu importe les circonstances », analyse Jamahl Mosley. « Ils nous ont porté toute la saison et en playoffs », insiste Kentavious Caldwell-Pope, porté disparu dans cette série. « Ils ont le ballon dans les mains le plus possible. On s’attend à ce qu’ils mettent les tirs, fassent le jeu et soient nos leaders. »

Le champion NBA 2020 avec les Lakers et 2023 avec les Nuggets annonce aussi que lui et ses coéquipiers joueront avec la force du « désespoir », pour « pousser un Game 6 ». Pas facile de le faire à Boston.

« Cela va demander un effort unique », prévient Paolo Banchero, alors que le Magic n’avait pas gagné un seul match à Cleveland lors du premier tour 2024 et n’a pas vaincu les Celtics au TD Garden non plus. « Les fans de Boston vont être, c’est sûr, très bruyants. On va devoir rester soudé. Il n’y aura pas beaucoup de fans d’Orlando, donc on va devoir créer notre propre énergie », annonce le All-Star.