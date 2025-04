Gros plan sur les erreurs des Rockets qui leur coûtent la victoire

Avec trois minutes et dix-huit secondes à jouer dans le Game 4, Ime Udoka a pris un temps-mort pour aider ses Rockets à prendre le « money time » par le bon bout.

Juste avant, ses joueurs avaient pris l’ascendant sur Golden State en les pilonnant dans la raquette et en défendant dur, mais un 5-0 fulgurant avait redonné l’avantage aux Warriors (102-101).

Dans cette série, ce sont les détails qui font la différence et l’indiscipline des Rockets a de nouveau pointé le bout de son nez au pire moment. Lors des trois dernières minutes, ils vont enchainer les erreurs permettant à Golden State de l’emporter. Retour sur les erreurs décisives de Houston dans le « money-time ».

Jabari Smith Jr. enchaine les décisions douteuses

Juste après le temps-mort d’Udoka, Jabari Smith Jr. a pris un tir à 3-points contesté avec 15 secondes au chrono des 24 secondes face à la zone de Golden State, plutôt que de faire travailler la défense adverse. Deux possessions plus tard, il va envoyer une passe au-dessus de Fred VanVleet qui va finir en touche.

« Nous avons fait preuve d’indiscipline, » pestait Ime Udoka. « Il faut être constant et limiter les erreurs pour gagner en playoffs et gagner cette série. On doit apprendre de ces moments pour le reste de la série. »

Jabari Smith Jr. a pourtant joué juste depuis le début de la série. La pression du moment l’a peut-être rattrapé.

Fred VanVleet contré par Brandin Podziemski

Le meneur des Rockets a livré son meilleur match de la série. Son huitième 3-points a ramené Houston à hauteur de Golden State (104-104) mais, avant ça, il s’était fait contrer par Brandin Podziemski alors qu’il avait tenté un floater dans la raquette. Le Warrior a d’ailleurs expliqué son contre par sa connaissance du jeu de Fred VanVleet.

« Je regarde beaucoup de vidéos et je sais qu’il n’est pas le meilleur finisseur dans la raquette. Il préfère fixer pour faire la passe ou tirer à 3-points, » explique-t-il. « Donc quand il m’a pris de vitesse, je n’étais pas inquiet. Je l’ai suivi et quand Draymond (Green) est venu aider, il a décidé de tenter un floater et j’étais juste derrière et j’ai pu le contrer. »

La boulette de Dillon Brooks

Comme le disait Ime Udoka, tout le monde se souviendra de cette faute maladroite, voir stupide, de Dillon Brooks.

Alors que les Rockets avaient défendu parfaitement pendant 22 secondes et que Jimmy Butler était coincé dans le corner derrière la ligne à trois points, son adversaire a voulu contester le tir de son adversaire. Trop agressif, il va envoyer Jimmy Butler sur la ligne des lancers-francs.

« Tout le monde va pointer du doigt la faute sur le tir à 3-points dans les dernières secondes mais ce n’est pas uniquement cette action qui nous a mis dans cette situation, » tempère tout de même Ime Udoka.

Son challenge n’ira d’ailleurs nulle part et Jimmy Butler, qui n’a manqué aucun lancer-franc cette nuit, ne se privera pas pour faire payer son rival. « Je n’aime pas Dillon Brooks, » lâchait Jimmy Butler après le match. « C’est un compétiteur, je suis un compétiteur, il n’y a rien de sympa entre nous et entre nos deux équipes. »

Attaquer Draymond Green pour gagner le match

Alperen Sengun avait trouvé son rythme lorsque Draymond Green était sur le banc. Auteur de 31 points, le Turc s’est vu donner la balle de match par son équipe à 10 secondes de la fun.

Seul problème, les Rockets ont de nouveau manqué de discipline. Ime Udoka sait qu’attaquer Draymond Green dans cette situation n’est pas idéal, et pourtant c’est ce qu’il s’est passé. Pourquoi ?

« On a essayé de forcer le switch entre Green et Payton en faisant un écran, mais l’écran était trop soft, » expliquera l’entraineur. « Draymond a pu éviter l’écran et même si Alpy (Sengun) a pu prendre son tir, il était un peu trop loin. On aurait du poser un meilleur écran pour lui donner une meilleure opportunité. »

Les Rockets, qui sont passés de la 11e place de la conférence Ouest la saison dernière à la 2e place cette saison, sont rattrapés dans cette série par leur manque d’expérience en playoffs, en particulier face à des Warriors aux quatre titres NBA et six finales depuis 2015. Tout n’est cependant pas terminé. Ils auront ainsi la chance de revenir à San Francisco en gagnant le Game 5 à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.

Propos recueillis à San Francisco.