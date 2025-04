Avis aux amateurs ! C’est l’événement de ce début de semaine en France : le grand retour de la Air Jordan 11 Low ! Le modèle emblématique de la collection Air Jordan revient donc ici en version basse sous un coloris « Bred » historique. Pour rappel, l’appellation « Bred » est la contraction de « Black » et « Red », soit les couleurs des Bulls de Michael Jordan qui ont rythmé les sorties de modèles Jordan Brand depuis plus de 35 ans.

Pour cette AJ 11, qui fête ses 30 ans cette année, on retrouve donc une tige en noir entre la base en cuir verni et du mesh sur la partie supérieure. L’ensemble est complétée par une mousse blanche formant la semelle intermédiaire et une semelle extérieure en caoutchouc rouge et noir. Le logo « Jumpman » apparaît également en rouge sur le talon.

La Air Jordan 11 Low « Bred » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.