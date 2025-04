Josh Hart, le Jrue Holiday des Knicks ?

Qu’ils semblent désormais bien loin les propos de Josh Hart durant la présaison. Déjà parce que c’était il y a plus de six mois et qu’il s’est passé beaucoup de choses depuis. Ensuite surtout parce que le joueur de New York disait être « perdu » sans savoir « pourquoi » dans cette nouvelle équipe. Nouvelle car les arrivées de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns avaient tout bousculé.

Maintenant que la saison régulière est terminée, et même que les Knicks mènent 3-1 face aux Pistons dans ce premier tour des playoffs, on peut dire que Josh Hart a trouvé sa place. Il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 13.6 points, 9.6 rebonds et 5.9 passes (deux records personnels dans ces deux dernières catégories), avec 9 « triple-double », le record de franchise.

« Je pense que ce fut une prise de conscience pour moi. J’ai progressé dans ma foi, j’ai essayé d’être un serviteur », compare-t-il. « Je veux m’assurer que je peux m’occuper de ces gars et m’assurer qu’ils réussissent et qu’ils sont placés dans les bonnes positions pour s’épanouir. »

Un exemple pour illustrer cette mentalité ? Son Game 3 à Detroit. « Les autres titulaires ont tous marqué au moins 20 points et ça me va d’avoir compilé 6 points, 11 rebonds et 9 passes », répond-il.

« Quand il joue bien, on sait que les Knicks sont très bons »

Comme il est entouré de forts joueurs, et alors qu’il avait de grandes ambitions en début de carrière, il accepte d’être un « serviteur » ou un soldat pour que ses coéquipiers brillent de mille feux. Lui reste dans l’ombre et fait l’essentiel pour que la machine soit huilée.

Un rôle qui ressemble à celui de Jrue Holiday, qui a vu ses chiffres baisser en arrivant à Boston mais qui reste très précieux.

« Même si les gens disent qu’il ne shoote pas assez, il fait de bonnes actions, facilite les choses pour les autres avec son jeu », liste Josh Hart. « Ce ne sont pas seulement ses efforts car il est intelligent, il va au cercle, prend des rebonds offensifs, des choses que les gars ne veulent pas faire. Lui est excellent là-dedans. Les joueurs qui prennent cela à cœur et jouent comme ça peuvent rester dans la ligue aussi longtemps qu’ils le veulent. »

Le double champion NBA (2021 avec Milwaukee, 2024 avec Boston) renvoie le compliment à son homologue de New York. « Quand il joue bien, on sait que les Knicks sont très bons. On appelle ces joueurs-là des « Glue Guys ». Il est le cœur battant de son équipe, qui va dans le même sens que lui, vu ce qu’il fait pour elle », résume Jrue Holiday.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.