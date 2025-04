Trophées NBA | Nicolas Batum et Zaccharie Risacher vont savoir…

Après Victor Wembanyama et Rudy Gobert en 2024, est-ce que deux nouveaux Français vont remporter un trophée individuel ? On le saura cette semaine avec Nicolas Batum et Zaccharie Risacher. Comme la semaine dernière, la ligue va publier les résultats des votes, avec une récompense par jour.

Dès lundi, on découvrira le nom du « Coéquipier de l’année », aussi connu sous le nom de Twyman-Stokes Teammate of the Year Award, et Nicolas Batum fait partie des 12 finalistes aux côtés de Steven Adams (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Stephen Curry (Warriors), Tobias Harris (Pistons), Al Horford (Celtics), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), James Johnson (Pacers), DeAndre Jordan (Nuggets), Brook Lopez (Bucks), Donovan Mitchell (Cavaliers) et Jaylin Williams (Thunder).

Pas de date pour le futur MVP

Mardi, un autre Français saura s’il est récompensé, et il s’agit Zaccharie Risacher pour le trophée de « Rookie Of The Year ». Les deux autres finalistes sont le favori Stephon Castle et l’outsider Jaylen Wells. Mercredi, place au « Most Improved Player », deuxième chance pour Dyson Daniels de récupérer un trophée. Ce sera compliqué puisque l’arrière des Hawks est en concurrence avec Ivica Zubac et surtout Cade Cunningham.

Enfin, jeudi, ce sera l’annonce du vainqueur du « Sportsmanship Award » avec un finaliste par division : Jarrett Allen, Dorian Finney-Smith, Shai Gilgeous-Alexander, Jrue Holiday, Kyrie Irving, et Franz Wagner. Pour l’instant, la NBA n’a pas donné de date pour les annonces du « MVP » et « Coach of the Year ».