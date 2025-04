Décès de Dick Barnett (1936-2025), double champion avec les Knicks

C’est via un communiqué que les Knicks ont annoncé le décès de Dick Barnett, à l’âge de 88 ans. Pas n’importe quel joueur, car il s’agit de l’un de ceux qui ont permis à la franchise new-yorkaise de décrocher son premier titre NBA en 1970, en compagnie de Willis Reed, Walt Frazier, Dave DeBusschere ou encore Bill Bradley.

« Au cours de son illustre carrière, Dick Barnett a incarné tout ce que signifie d’être un New York Knick, sur le terrain comme en dehors » explique ainsi la franchise de « Big Apple ». « Il a laissé une trace positive chez toutes les personnes qu’il a rencontrées. Cette organisation est incroyablement chanceuse de l’avoir eu et qu’il fasse partie de son histoire. Son maillot restera à jamais accroché au plafond du Madison Square Garden et ses exploits resteront à jamais gravés dans la mémoire des fans des Knicks. »

Comme l’indiquent les Knicks dans ce communiqué, le numéro 12 de Dick Barnett a effectivement été retiré en 1990, après avoir passé neuf ans au sein de cette équipe (pour 15.6 points de moyenne, dont 16.9 lors des playoffs 1970 et 18.6 lors des Finals 1970). Également sacré champion NBA en 1973 avec New York, malgré un rôle plus minime, et nommé All-Star en 1968, « Skull » a aussi été intronisé tout récemment au Hall of Fame.

Avant de filer du côté des Knicks en 1965, le 5e choix de la Draft 1959 évoluait chez les Lakers, qu’il avait rejoints après un passage chez les Nationals. En tout et pour tout, il aura joué 14 saisons dans la ligue.

Trois fois champion NAIA avec Tennessee State en 1957, 1958 et 1959, Dick Barnett était également connu pour sa technique de tir peu académique, en forme de « point d’interrogation ». En effet, il avait ainsi pris l’habitude de donner une sorte de double coup de pied dans les airs au moment où le ballon quittait sa main gauche…

Dick Barnett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1959-60 SYR 57 22 41.2 71.1 0.0 0.0 2.7 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 12.4 1960-61 SYR 78 27 45.2 71.2 0.0 0.0 3.6 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.9 1962-63 LAL 80 32 47.1 81.5 0.0 0.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 1963-64 LAL 78 34 45.2 77.3 0.0 0.0 3.2 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.4 1964-65 LAL 74 27 41.3 79.9 0.0 0.0 2.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.8 1965-66 NYK 75 35 46.9 77.2 0.0 0.0 4.1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 23.1 1966-67 NYK 67 29 47.8 78.3 0.0 0.0 3.4 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.0 1967-68 NYK 81 31 48.2 78.0 0.0 0.0 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 1968-69 NYK 82 36 46.3 77.4 0.0 0.0 3.1 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.6 1969-70 NYK 82 34 47.5 71.4 0.0 0.0 2.7 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.9 1970-71 NYK 82 35 45.6 69.4 0.0 0.0 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 15.5 1971-72 NYK 79 29 43.7 75.3 0.0 0.0 1.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1972-73 NYK 51 10 38.9 53.3 0.0 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1973-74 NYK 5 12 38.5 66.7 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 Total 971 30 45.6 76.1 0.0 0.0 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.