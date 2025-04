Under Armour et sa filiale Curry Brand ne pouvaient rêver meilleur scénario pour le lancement officieux de la « Series 7 », nouvelle chaussure signée Curry Brand. Stephen Curry a assuré sa promotion en personne en la portant pour la première fois non pas lors d’un Game 7 mais lors du Game 3 face aux Rockets ce week-end.

Et le meneur des Warriors s’est montré à la hauteur de l’événement en claquant 36 points, 7 rebonds, et 9 passes décisives pour aller chercher la victoire, 104 à 93.

De quoi susciter l’intérêt autour de cette Curry Brand Series 7 qui se veut à la fois dynamique, confortable et endurante, avec pour inspiration les chaussures de course à pied. La paire est ainsi dotée d’une nouvelle mousse agrémentée d’une plaque plus réactive dont la composition reste à préciser.

On peut également voir les moulures dentelés de la semelle sur les parties extérieures pour donner de la stabilité et de la sécurité aux appuis les plus vifs. La tige opte pour un style futuriste mis en valeur par ce premier coloris en noir, blanc et argenté. Le logo Curry Brand apparaît sur la languette et le talon.

On doit pour l’instant se contenter de ces quelques clichés, la date de sortie et le prix de la Curry Brand Series 7 n’ayant pas encore été communiqués.

(Via SneakerNews)