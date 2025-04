Stephen Curry redonne des cauchemars à Ime Udoka

Le 7 avril dernier, Amen Thompson et les Rockets avaient limité Stephen Curry à 3 points lors d’une victoire de Houston sur le parquet du Chase Center. Deux semaines plus tard, la star des Warriors a marqué 31 points à 63% de réussite lors du Game 1, suivi de 20 points et 9 passes lors du Game 2.

Privé de Jimmy Butler lors du Game 3, Stephen Curry a livré sa meilleure performance de la série. Pourtant, les Rockets sont toujours aussi physiques sur lui avec une armée d’athlètes à ses basques. Amen Thompson, Fred VanVleet, Dillon Brooks,et Tari Eason se relaient en effet sur lui mais le double MVP répond intelligemment à leur agressivité.

L’éternelle locomotive des Warriors

Après un premier quart temps compliqué (2 points, 0/3 à trois points) où il a trop cherché le tir de loin, il a changé sa stratégie alors que l’attaque des Warriors était au ralenti et que Houston comptait 13 points d’avance.

« Normalement, c’est mon rôle d’apporter cette énergie, cette ténacité mais ce soir j’ai mis du mal à mettre en route, mais il l’a reconnu et a pris les choses en main » explique Draymond Green. « Et on l’a tous suivi. C’était beau à voir. Il a apporté la force dont on avait besoin et tout le monde s’est mis au diapason. Quand il joue comme ça, personne ne veut être le coéquipier qui ne fait pas son boulot, donc on l’a tous suivi. »

Seul Warrior à attaquer le cercle avec réussite, Stephen Curry a pilonné la défense de Houston sur chaque possession pour mettre son équipe sur ses épaules et les ramener dans le match. Il a marqué 13 des 24 derniers points de Golden State avant la mi-temps et il a continué sur sa lancée au retour des vestiaires.

« Il est incroyable, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il a 37 ans et c’est l’un des athlètes qui a la plus grande endurance que j’ai eu la chance de côtoyer » déclarait un Steve Kerr toujours admiratif. « Jouer 41 minutes contre ce type de défense. Commencer doucement et trouver son rythme pour marquer tir important après tir important et ne perdre la balle que deux fois… On l’a vu faire ça pleins de fois mais ça reste incroyable. »

Stephen Curry a ajouté 12 points en troisième quart temps et 9 en dernier quart temps. Face aux prises à deux incessantes des Rockets en fin de match, il a fait preuve de sang froid pour délivrer cinq passes décisives qui ont permis aux Warriors de faire la différence.

« Face à une défense aussi agressive, tout dépend de notre spacing » rappelait Steve Kerr après le match. « S’ils le blitzent, on doit lui donner un échappatoire. En première mi-temps, ce n’était pas le cas et on a perdu des ballons. Mais une fois que notre spacing était adéquat, on a pu les faire payer. »

Entre agressivité et contrôle de son énergie

La démonstration et la domination de Stephen Curry étaient presque absurdes tant elles paraissaient aisées, mais ce n’est rien de nouveau. Cette nuit, il y avait des similitudes dans la façon dont il a terrorisé la NBA lors des playoffs 2022, en particulier face à la défense agressive des Celtics, coachés à l’époque par un certain… Ime Udoka.

« Il y a eu un moment en deuxième quart-temps où je devais être plus déterminé pour ne passer laisser leurs prises à deux et leurs trappes me sortir de nos possessions. On n’avait pas de rythme donc j’ai du prendre les choses en main. Mais vous devez choisir vos moments parce que vous ne pouvez pas être à fond pendant 48 minutes, même si je veux pouvoir débuter et finir le match avec la même énergie » expliquait-il ainsi.

Il y a quelques années, être physique en défense sur Stephen Curry était l’une des seules options viables pour le ralentir. Ce n’est plus le cas.

Comme il le montre depuis le début de la série, les Rockets sont à la merci de son poignet, de son intelligence de jeu, et de la collaboration (ou non) de ses coéquipiers. Cette nuit, ces trois ingrédients étaient réunis.

« Physiquement et mentalement, ça demande beaucoup parce que vous gérez la pression de votre défenseur, vous devez voir où est l’intérieur, savoir où sont les espaces pour attaquer le cercle ou sont les lignes de passes, » décrivait Stephen Curry en conclusion. « Vous devez faire preuve de patience pendant le match. Si je suis agressif, je peux trouver mon tir mais je peux aussi créer des situations où, par exemple, GP2 va couper en backdoor pour un dunk parce que deux défenseurs viennent avec moi. Je sais que je dois jouer à un haut niveau pour qu’on ait une chance de gagner 14 autres matchs, et j’espère pouvoir continuer sur cette lancée. »

Propos recueillis à San Francisco.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.