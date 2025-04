Face aux blessures, les Nuggets cherchent une nouvelle formule

Avec un effectif amoindri et menés 2-1, rien n’est facile pour les Nuggets en ce début de playoffs. Celui qui fait le plus parler, c’est Michael Porter Jr, victime d’une entorse à l’épaule durant le Game 2 et qui est très incertain pour le match de ce samedi.

Outre l’ailier de Denver, Aaron Gordon est, une nouvelle fois, touché au mollet et il peut à peine sauter tandis que Russell Westbrook n’a pas pu finir le Game 4. « Brodie » s’est blessé au pied à l’échauffement en amont de la rencontre de jeudi dernier et il pourrait manquer la quatrième manche.

« En fonction de si Russ joue ou pas, on modifiera notre rotation », indique David Adelman, l’entraîneur des Nuggets. « On pourrait faire jouer d’autres gars en fonction de la défense des Clippers, mais aussi de notre manière de défendre. »

À la recherche d’une nouvelle rotation

Depuis le début de saison, le banc des Nuggets est pointé du doigt à cause de son inefficacité. Un souci qui se confirme en playoffs puisque Denver a la moins bonne « second unit » des seize équipes encore en lice (27.9 points inscrits pour 100 possessions). David Adelman n’a donc pas la marge de manœuvre de franchises comme les Clippers ou les Cavaliers pour bouleverser ses rotations.

C’est pourquoi depuis le début de la série, il ne compte que sur sept joueurs voire huit avec les quelques minutes accordées à Jalen Pickett (un peu moins de huit minutes de moyenne depuis le début de la série), mais avec les absences éventuelles de Michael Porter Jr et de Russell Westbrook, l’entraîneur des Nuggets va devoir innover.

« Personne n’est à 100% », explique David Adelman. « Nikola Jokic ne l’est pas, Aaron Gordon non plus, mais à ce moment de la saison, personne n’est à 100%. Michael Porter Jr fait partie de nos gars, c’est un pilier ici. S’il est disponible pour jouer, il jouera ».

Pour le moment, Michael Porter Jr et Russell Westbrook sont toujours incertains pour ce Game 4, mais « MPJ » avait précisé, après la dernière défaite des Nuggets, que s’il ne se sentait pas en mesure d’aider son équipe, il ne jouerait pas. Reste à savoir si David Adelman trouvera des solutions pour relancer son groupe dans une série compliquée pour Denver…