Le Magic fier de sa résilience

N’en déplaise aux Celtics, qui leur reprochent leurs coups bas, le Magic ne pliera jamais l’échine, et ses valeurs de résilience et de dureté s’expriment encore mieux en playoffs. C’est parfois à la limite de la correctionnelle, mais toute la saison, les coéquipiers de Paolo Banchero ont fait preuve d’une grande solidité et d’une grande solidarité pour compenser les blessures de joueurs majeurs.

« Je suis vraiment fier de l’équipe », souligne Banchero après la victoire arrachée dans le Game 3. « On savait qu’en revenant chez nous à 2-0, il fallait absolument tout donner pour gagner ce match et se donner une chance d’égaliser à 2-2. Je suis fier de la manière avec laquelle on n’a pas laissé leurs séries ou leurs actions nous affecter : on a continué à jouer, et on a décroché la victoire. »

L’attaque des Celtics grippée

Mené de 10 points à la pause, le Magic a trouvé les ressources pour renverser le cours de la rencontre, et le KIA Center a parfaitement joué son rôle de 6e homme.

« On a parlé de l’importance d’être à domicile. On a parlé du soutien de nos fans. On a parlé du bruit dans cette salle, de l’énergie qu’on devait avoir », partage Jamahl Mosley. « À plusieurs reprises, ils nous ont propulsés, notamment lors de notre série 16-3 au début du troisième quart-temps… Mais nos gars ont su rester résilients. Quand on est tombés à -11, ça ne nous a pas déstabilisés. À la mi-temps, avec 10 points de retard, on a su rester soudés, revenir et continuer à se battre. »

Décisif en fin de match, même si son dernier tir manqué a donné une dernière remise en jeu à Boston, Franz Wagner a loué la défense de sa formation. Maintenir les Celtics à 93 points, c’est très fort. Tout comme leur laisser uniquement 27 tirs à 3-points, leur plus petit total de la saison !

« C’est notre défense, particulièrement dans le troisième quart-temps (remporté 24-11), qui nous a fait gagner – en les empêchant de prendre des tirs à 3-points », confirme Wagner. «Et aussi en ne faisant pas faute et en sécurisant les rebonds. »

Des atouts qui leur permet de signer une 3e victoire en trois matches cette saison face aux Celtics à domicile !