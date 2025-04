Draft 2025 | Joan Beringer se lance également

Lors de la rentrée 2021, Joan Beringer prenait une licence de basket, et il débutait alors dans ce sport. Seulement quatre ans plus tard, il va sans doute pousser les portes de la NBA puisqu’il a officiellement annoncé qu’il se présentait à la Draft en juin prochain.

« C’est mon rêve de jouer en NBA. C’est le bon moment pour y aller. Je veux remercier mes coéquipiers, ils m’ont rendu les choses faciles », déclare le pivot français de 18 ans.

Joan Beringer ne sera pas à la Draft 2025 pour faire de la figuration puisque ESPN le place en 17e position de sa prévision – juste devant Nolan Traoré d’ailleurs. On peut donc clairement l’imaginer être appelé parmi les vingt premiers.

Il faut dire que si ses statistiques sont encore modestes – 4.9 points, 4.6 rebonds et 1.4 contre de moyenne en 18 minutes – avec le KK Cedevita Olimpija en Slovénie, son potentiel est en revanche énorme. Avec ses 2m10 et sa polyvalence défensive, plus son très jeune âge, il peut faire fantasmer pas mal d’équipes.

« J’ai encore beaucoup à apprendre mais mon profil défensif peut être intéressant pour une équipe NBA », estime-t-il, ajoutant qu’il « adore regarder Giannis Antetokounmpo ».

Le natif de Sélestat dans le Bas-Rhin a encore un programme chargé dans les semaines à venir avec les playoffs de l’Adriatic League et du championnat slovène à disputer. Sans oublier le Draft Combine européen de Trévise, en Italie, avant les tests à passer avec les franchises NBA. Le grand jour étant, on le rappelle, le 25 juin à New York.