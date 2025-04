Se mesurer à LeBron James, la grande fierté de Jaden McDaniels

Ses 25 points dans le Game 1 n’étaient pas un accident, et Jaden McDaniels a carrément battu son record de points en playoffs, et même égalé son record en carrière. Cette nuit, dans la 3e manche, l’ailier des Wolves a ainsi planté 30 points à la défense. Et comme d’habitude, il ne laisse rien transparaître. En fait, seule la victoire l’amuse.

« Cela m’aide beaucoup de savoir que je dois être compétitif et défendre contre le meilleur joueur adverse » explique-t-il à propos de son attitude. « Franchement, il n’y a rien de plus amusant que de venir se mesurer aux Lakers et de repartir avec une victoire. »

« Le meilleur joueur adverse », c’est LeBron James. A 40 ans et des poussières, l’ailier des Lakers a inscrit 38 points et il a battu son propre record de points pour un joueur aussi âgé. « Franchement, c’est incroyable à voir. Parfois, ça paraît tellement facile quand il dribble, baisse la tête et envoie un 3-points » témoigne l’ailier des Wolves. « Après 20, 21 ans de carrière, tu ne peux que respecter ça et continuer de te battre contre lui. C’est un immense joueur ».

Vingt-quatre de ses 30 points dans la raquette !

A titre personnel, McDaniels fait mal aux Lakers par sa capacité à aller au cercle, mais aussi à courir sur jeu rapide. C’est l’ailier moderne type, et cette nuit, il inscrit 24 de ses 30 points dans la raquette !

« Il s’agit juste de rester agressif. Ils n’ont pas vraiment de contreurs ou de protecteurs de cercle la plupart du temps, donc je savais que je pouvais atteindre mes spots. Comme je l’ai dit après le dernier match : quand Jaxson Hayes ou leurs pivots ne sont pas là, je suis souvent un des plus grands sur le terrain. Donc je continue d’être agressif, d’aller chercher des rebonds et de finir mes actions près du cercle. »

Et quand ça devient chaud, il sait qu’il peut compter sur Anthony Edwards pour finir le boulot. Comme cette nuit. « On connaît tous son talent, et oui, c’est un vrai tueur. J’adore le voir quand il s’enflamme comme ça. À un moment du match, je sais qu’il va exploser, et quand il le fait, c’est très dur de l’arrêter. On l’a vu encore ce soir. »