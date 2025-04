Le MVP de la nuit | Jaden McDaniels, le facteur X

Facteur X ou baromètre, Jaden McDaniels est souvent l’indicateur de la soirée que les Wolves vont vivre. En clair, quand il est bon, Minnesota est souvent très dur à battre. Et à Los Angeles, dans ce Game 1 contre les Lakers, il a été excellent, tout simplement. En compilant 25 points à 11/13 au shoot, dont 3 sur 3 à 3-points, avec 9 rebonds, dont quatre prises offensives, qui ont fait du bien à son équipe.

« Je joue avec confiance. Je sais que mes coéquipiers me font confiance, me disent de shooter, que je marque ou que je manque », a-t-il déclaré quelques secondes après la victoire des siens.

Un ailier à tout faire

De cette prestation en Californie et des performances de Jaden McDaniels, c’est Anthony Edwards qui en parle le mieux. « On lui dit d’être le MVP du match à chaque fois, des deux côtés du terrain », assure l’arrière, qui explique que son partenaire est « un joueur de 2m10 qui a toute la panoplie technique d’un joueur de 1m85 ». « On savait qu’il serait agressif dans ce match. On lui a dit toute la semaine : Il faut que tu prennes tes positions, il faut que tu fasses confiance à tes tirs, à ton travail. »

Naz Reid rappelle que l’ailier-fort sait « shooter, passer, défendre » quand le All-Star des Wolves va plus loin en annonçant que son coéquipier est « le MVP du match ». Mieux encore, si Edwards et ses coéquipiers continuent d’attaquer correctement et collectivement la défense des Lakers, alors « pendant toute la série, Jaden pourrait bien tourner à 25 points de moyenne ». Il a déjà bien commencé…