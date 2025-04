Pour Dillon Brooks, Draymond Green est un « sale joueur »

Après la blessure de Jimmy Butler, Amen Thompson a vite été qualifié de « dirty player », autrement dit « sale joueur », puisqu’il était à l’origine de la chute de l’ailier All-Star. Avant le Game 3 entre les Warriors et les Rockets, Dillon Brooks a justement été interrogé à ce propos et, pour lui, il faut plutôt regarder dans le camp adverse pour en trouver un qui répond à cette définition.

« Non, je dirais que le sale joueur, c’est Draymond Green, car il lui a donné une petite poussette comme le font généralement les basketteurs » a répondu l’ailier de Houston, pour défendre son coéquipier. « Jimmy se battait dans les airs pour le rebond et ce sont des choses qui arrivent. Amen n’est pas un joueur sale, il n’a rien à voir avec cette définition. »

Forcément, les mots de Dillon Brooks sont vite arrivés aux oreilles des membres de Golden State…

« Dillon a dit ça ? C’est intéressant » s’est par exemple amusé Steve Kerr, tout comme Moses Moody : « C’est un peu ironique, non ? », vu que c’est plutôt le Canadien qui a l’habitude de se traîner ce genre de réputation. Notamment depuis sa faute sur Gary Payton II, lors de la demi-finale de conférence 2022 entre les Grizzlies et… les Warriors.

Amen Thompson, un autre « dirty player » ?

Quoi qu’il en soit, Dillon Brooks n’a que faire de ce qui se dit de son équipe sur ce plan-là : « On ne se soucie pas de tout ça, nous sommes focalisés sur le prochain match et nous espérons juste que Jimmy ira mieux. »

Chez les entraîneurs des deux formations, on préfère en tout cas calmer le jeu et plutôt se rejoindre sur le fait que le geste de Amen Thompson était involontaire.

« On ne pense pas qu’il y avait quelque chose de particulier dans cette action : c’était juste une action comme une autre » a ainsi assuré Steve Kerr, des Warriors. « C’est évident que ça n’avait rien d’intentionnel. Quand on la regarde, on voit que [Amen Thompson] est bousculé et qu’il tombe… Puis quand on regarde la façon dont il tombe… On ne tombe pas volontairement sur quelqu’un la tête la première » a de son côté analysé Ime Udoka, des Rockets.

Ime Udoka qui, à l’image de Dillon Brooks, a également tenu à défendre Amen Thompson, qui n’échappe pas aux critiques depuis quelques jours.

« Ce n’est clairement pas un joueur sale. Il y a une différence entre être agressif et physique, puis être un joueur sale. Sinon, on pourrait aussi remettre en question certaines choses de leur côté… » a expliqué le coach de Houston, en marge de ce Game 3 qui promet d’être explosif au Chase Center.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.2 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 32 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

