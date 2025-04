Mike Conley navigue dans l’une de ses saisons les plus compliquées

Qu’il n’ait manqué qu’une dizaine de rencontres cette saison est un petit exploit. Car Mike Conley a disputé son 18e exercice en carrière, avec 71 matchs au compteur, alors qu’il est touché aux ligaments de sa main gauche, sa main forte. Une blessure au poignet qui lui imposera un passage sur le billard le jour où il décidera de prendre sa retraite.

« Cette saison a été l’une des plus difficiles auxquelles j’ai dû faire face », reconnaissait récemment le vétéran qui, à 37 ans, sait que la fin de parcours se rapproche. Son choix de ne pas se faire opérer aujourd’hui et de gérer son effort malgré la blessure n’a pas facilité les choses.

Le meneur a connu une entame de saison assez catastrophique au niveau du tir (32% sur ses 14 premiers matchs). « Évidemment, il y avait beaucoup d’attentes en arrivant cette saison après l’année qu’on a eue, moi y compris, et le fait de ne pas me sentir au mieux pour commencer la saison et de ne pas bien jouer : ces combinaisons ne vont pas bien ensemble », convient le vétéran.

S’il a redressé la barre depuis le All-Star Game, tournant à 8 points avec 47% aux tirs dont 46% à 3-points, le gaucher s’est tout de même contenté de sa plus faible production statistique en carrière (avec le plus faible temps de jeu). Tout au long de la saison, Mike Conley s’est demandé : « Est-ce que mon poignet va un jour se remettre ? Ou est-ce que je vais un jour retrouver la sensation où je peux de nouveau tenir le ballon correctement, ou ne plus ressentir de douleur ? »

Une gêne permanente

« Ce sont toutes des questions qui restaient dans ma tête. Une fois que ça s’est dissipé, le jeu a commencé à revenir lentement. C’est plus facile d’être confiant quand tu sais que tu ne ressens pas quelque chose de bizarre à chaque fois que tu bouges ton poignet, que tu dribbles ou que tu défends », énumère celui qui a raté son Game 2 face aux Lakers (0 point, 0/5 aux tirs).

Cette gêne, à laquelle s’est ajoutée la luxation d’un doigt autour de la période du All-Star Game, ne l’a pas empêché de tenir son rang. Et de rester titulaire des Wolves pendant la majorité de la saison, hormis une séquence de plusieurs matchs début janvier. Surtout, son esprit de compétiteur semble intact.

« Habituellement, on le remarque pendant les séances vidéo, comme les entraîneurs le soulignent, Mike est le plus âgé, mais c’est lui qui se bat le plus dur sur beaucoup d’actions. C’est vraiment une excellente façon pour lui de guider les plus jeunes vers ce niveau de compétitivité, de professionnalisme », salue ainsi Rudy Gobert, quand Anthony Edwards décrit « un guerrier » qui joue « comme si c’était la première fois. On s’attache à quelqu’un comme ça. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 ☆ UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 25 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.