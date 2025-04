Le Magic a encore raté son 3e quart-temps

À la pause de ce Game 2, le Magic n’était mené que de trois points (50-47) face à une équipe de Boston qui n’avait pas le compas dans l’oeil, à l’image de ce 36% de réussite aux tirs au moment de rejoindre les vestiaires. Un scénario similaire au Game 1 où le Magic avait été solide en première mi-temps avant de s’écrouler après la pause.

Malheureusement pour les fans d’Orlando, le même cas de figure s’est répété lors de cette deuxième manche. Les Celtics ont réussi 12 de leurs 20 tentatives dans ce troisième acte, avec notamment un 22-11 en sept minutes, pour creuser un écart décisif dans cette rencontre. « Le début du troisième quart-temps nous a tués », déplore Paolo Banchero. « Au retour des vestiaires, ils ont collé un « run » et nous n’avons pas réussi à revenir. »

Le Magic a pourtant eu l’occasion de rester au contact des Celtics, mais les nombreux tirs ratés surtout à 3-points au début de la deuxième mi-temps ont permis à Boston de dérouler son jeu et de prendre quinze points d’avance au milieu du troisième quart-temps.

« On a eu beaucoup de tirs ouverts, ils ne sont pas rentrés et ont permis à Boston d’avoir des points faciles en transition », regrette Jamahl Mosley. « Quand les tirs ne rentrent pas, vous devez vous battre en défense, mais on va continuer de travailler là-dessus pour être prêts au Game 3. »

Les rebonds, le nerf de la guerre

Orlando a également coulé à cause des rebonds. Comme évoqué par Jamahl Mosley, au début du troisième quart-temps, le Magic a raté beaucoup de tirs, mais n’a pas su en récupérer les rebonds à l’inverse de Boston et de ses 13 prises offensives.

« Cela ressemble beaucoup au premier match », constate Franz Wagner. « Notre plus grand problème, ça a été les rebonds offensifs. Ils en ont pris 13, on sait que c’est bonne équipe, on ne peut pas se permettre de leur offrir des secondes chances. »

Le Magic doit s’améliorer dans ce domaine s’il veut avoir une chance de remporter ce match 3 pour revenir à 2-1 et espérer encore renverser la série : « Les tirs de loin donnent des longs rebonds. Ils ont pris 37 tirs à 3-points et quatre ou cinq d’entre eux sont des secondes chances. On doit être capable de mieux finir les possessions en sachant qu’il y aura beaucoup de rebonds longs« , conclut Jamahl Mosley.