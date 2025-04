Draft 2025 | Ace Bailey suit les traces de Dylan Harper

Plus grande université de l’Etat de New Jersey, Rutgers n’a jamais sorti de grands joueurs NBA, mais elle pourrait réaliser l’exploit de placer deux joueurs dans le Top 3 de la Draft 2025 ! Après Dylan Harper, c’est en effet au tour de Ace Bailey de se présenter à la Draft et l’intérieur a même annoncé qu’il s’était engagé avec l’agent Omar Cooper de l’agence Lifestyle Sports. En clair, il ne fera pas marche arrière, et on le comprend puisqu’il apparaît à la 3e place de la Mock Draft d’ESPN.

Sélectionné dans la All-Freshman Team de la Big Ten et dans la troisième cinq All-Big Ten, il a bouclé sa seule et unique saison universitaire avec 17.6 points, 7.2 rebonds et 1,3 contre par match. « J’aurais pu faire bien mieux, mais j’ai mûri cette saison. Je maîtrise mieux le jeu. Mon intelligence de jeu a augmenté. Je suis devenu plus rapide et beaucoup plus fort. Mon dribble et mon tir se sont améliorés. Rutgers m’a fait défendre contre tout le monde, des meneurs aux ailiers forts. J’ai beaucoup appris » a-t-il réagi.

Malgré la présence du duo Harper-Bailey, Rutgers a fini la saison avec un bilan négatif, et les deux n’ont pas participé au tournoi NCAA. Interrogé sur ses modèles, Bailey explique qu’il regarde beaucoup Kevin Durant, Jayson Tatum et Shai Gilgeous-Alexander.