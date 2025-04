Le Thunder enchaîne sans un immense Shai Gilgeous-Alexander

Ce n’est sans doute pas la meilleure des nouvelles pour les Grizzlies. Ces derniers ont mordu la poussière à deux reprises à OKC – sur un écart cumulé de 70 points – alors que le meilleur joueur d’en face, Shai Gilgeous-Alexander, n’est pas dans sa meilleure forme.

Auteur d’une première sortie à seulement 15 points (4/13 aux tirs dont 1/7 de loin), la vedette du Thunder a encore eu beaucoup de mal à régler la mire hier. L’arrière a certes terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points, mais il a lui a fallu 29 tirs (10/29) pour atteindre ce quota.

« J’ai le sentiment d’avoir mes tirs habituels, je les rate. Cela fait partie du basket, il y a des hauts, des bas, des tirs qui rentrent ou non. Maintenant, mon équipe est vraiment bonne, on a gagné deux matchs avec une marge confortable », relativise ainsi le Canadien.

Ce dernier, qui dit vouloir laisser le jeu venir à lui et s’inquiéter plutôt du « score et de la qualité des possessions », ajoute avec un sourire tranquille : « Ils ont été là pour moi ces deux derniers soirs. J’espère pouvoir hausser le ton rapidement. » On imagine bien que le meilleur marqueur de la ligue aura envie de marquer avec plus d’autorité cette série de son empreinte.

Une attaque qui tourne

En attendant, le n°1 au « scoring » dans cette série est son habituel lieutenant Jalen Williams avec 22 points de moyenne. Derrière eux, quatre autres joueurs tournent à 10 points ou plus. Autrement dit, même avec un « SGA » moins en forme (plus de 10 points de moyenne en moins par rapport à la saison), l’attaque d’OKC tourne déjà très bien.

« Pendant le match, il fait tellement de choses que je ne réalise pas qu’il n’est pas adroit », remarque Williams, qui n’a pas le sentiment de devoir compenser : « Je suis dans un mode où j’essaie d’être agressif indépendamment du reste. Durant la saison, il a été beaucoup question de ce que à quoi allaient ressembler nos minutes sans lui. Mais le plus important pour moi est comment être agressif pendant qu’il est là. »

« Ça montre qu’il… je ne veux pas dire qu’il se met en retrait, parce qu’il est toujours agressif. Je joue avec lui parfois avec le second cinq. Il me laisse pousser le tempo, générer de l’aide et après je lui remets », complète Alex Caruso, sur le caractère altruiste de son leader, meilleur passeur de l’équipe sur la saison avec plus de 6 offrandes par équipe. .

« Même dans un soir sous ses standards, il fait beaucoup d’actions qui font gagner », rappelle aussi Mark Daigneault qui se dit « impressionné » par l’état d’esprit de Shai Gilgeous-Alexander : « Il fait confiance au talent dans l’équipe. »