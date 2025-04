Anthony Edwards à l’amende pour son insulte et son geste sous la ceinture…

« Ma b… est plus grosse que la tienne ! » Geste à l’appui, c’est ce qu’a lancé Anthony Edwards à un fan des Lakers lors du Game 1 du premier tour, et comme l’insulte est devenue virale, la NBA a décidé de le sanctionner d’une amende de 50 000 dollars. L’arrière vedette est devenu le champion incontesté des amendes cette saison, mais aussi des fautes techniques, et cette fois, il défendait Rudy Gobert, qui se faisait chambrer par le public.

« Il a touché 200 millions. Il a touché 200 millions… » lance-t-il au spectateur. Puis Gobert l’interpelle, et lui fait le signe « 3 » de la main. Et Edwards d’enchaîner : « Il a touché 300 millions. Ma b… est plus grosse que la tienne ! »

Rien de bien méchant, mais ça fait cher le centimètre…