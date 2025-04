Seulement deux matches au programme de lundi soir, donc un Top 5 assez rapide à regarder et rien de mémorable. On retrouve notamment le alley-oop de Mikal Bridges ou la contre-attaque en solo, et bien menée, de Cade Cunningham.

Au sommet de ce Top 5, c’est Kawhi Leonard. L’ailier des Clippers a été énorme à Denver, ne manquant presque rien, et même quand deux défenseurs sont sur son dos au buzzer de la première période, il marque à 3-pts.