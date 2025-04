La NBA remet ses trophées à partir de mardi

Quarante-huit heures après avoir dévoilé les noms des finalistes pour les différents trophées de fin de saison, la NBA va débuter la remise des récompenses dès ce soir ! Chaque soir, jusqu’à vendredi, la ligue va ainsi désigner l’un des vainqueurs, et ça débute ce mardi avec le trophée du meilleur sixième homme.

Parmi les finalistes figurent Payton Pritchard (Celtics), Malik Beasley (Pistons), et Ty Jerome (Cavaliers). C’est Pritchard qui semble tenir la corde, par sa régularité, son adresse à 3-points et sa progression constante chez les champions en titre. Il y a deux ans, c’est Malcolm Brogdon, déjà aux Celtics, qui avait remporté cette récompense.

Mercredi sera dédié à la remise du trophée de Clutch Player of the Year, qui récompense le joueur le plus décisif dans le « money time » du « money time ». Sont en concurrence, Nikola Jokic (Nuggets), Anthony Edwards (Wolves), et Jalen Brunson (Knicks). Le meneur newyorkais apparaît comme le mieux placé.

Le meilleur défenseur connu jeudi

Jeudi, on découvrira le successeur de Rudy Gobert pour le titre de Defensive Player of the Year sera dévoilé jeudi. Draymond Green (Warriors) a la possibilité de remporter un 2e trophée, mais la jeunesse est coriace avec Dyson Daniels (Hawks), meilleur intercepteur de la ligue et candidat au trophée de Most Improved Player, et Evan Mobley (Cavaliers), pilier de la raquette de Cleveland et All-Star. Le trophée pourrait bien consacrer une nouvelle génération, même si Green reste un modèle incontesté dans ce domaine.

Enfin, vendredi, place à l’Hustle Award, dont la NBA n’a pas donné de finalistes… Rappelons que ce trophée récompense le joueur qui brille par ses efforts, qu’il s’agisse de courses, d’écrans ou de plongeons.