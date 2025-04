Beaucoup de belles choses dans ce Top 10. On pense au panier « jordanesque » de Donovan Mitchell ou évidemment au superbe et difficile shoot à 3-pts de Stephen Curry, en fin de possession. Les contres de Tari Eason sur Jimmy Butler et Jarrett Allen sur Bam Adebayo sont également notables.

La première place est logiquement pour le gros dunk d’Alperen Sengun, qui a écrasé Draymond Green de sa puissance.