Kyle Kuzma est le nouvel Agent Zéro : 0 point, 0 rebond, 0 passe…

La soirée a été très compliquée pour les Bucks à Indianapolis. Dans cette défaite logique, et toujours privé de Damian Lillard pour quelques jours encore, Giannis Antetokounmpo, avec ses 36 points, s’est senti bien seul pour alimenter la marque de son équipe.

En effet, les Brook Lopez, Kyle Kuzma ou encore Kevin Porter Jr., tous censés soutenir le Grec offensivement, ont été loin de leur meilleur niveau dans cette première manche face aux Pacers. Dès lors, l’attaque des Bucks a été en difficulté, n’allant pas jusqu’à la barre des 100 points…

« Notre attaque a été affreuse. On ne peut pas les battre en marquant 98 points, ni en ayant 15 passes décisives et 10 ballons perdus. On ne peut pas », constate Doc Rivers. « Notre attaque n’était pas bonne. Les tirs ne sont pas tombés dedans », insiste Giannis Antetokounmpo.

Aucune ligne ouverte…

Le symbole le plus marquant de ce calvaire se nomme Kyle Kuzma, qui a carrément rendu une copie historique. En presque 22 minutes, l’ancien des Lakers n’a pas produit la moindre statistique. Donc aucun point, rebond ou passe, ni de contre ou d’interception. Rien !

Dans l’histoire des playoffs et avec au moins 20 minutes pour s’exprimer, seuls cinq joueurs avaient connu pareille disette : Mike Dunleavy Jr. (2015), Bruce Bowen (2008), Brent Barry (2005), Michael Cage (1993) et Maurice Lucas (1986).

« Je dois prendre conscience de ce que j’ai besoin de faire. Je ne peux pas attendre le ballon, attendre que les choses se fassent. Je dois être actif, faire des actions par moi-même », commente-t-il après cette sortie. « Au rebond, ce fut une catastrophe. La série est longue et je suis impatient pour la suite car j’ai mieux compris ce que je devais faire pour attaquer le prochain match. »

Son 0/5 au shoot (sans oublier un 0/2 aux lancers-francs) illustre bien ses choix car ses trois premières tentatives sont très, très difficiles. Les deux dernières seront plus correctes, mais toujours sans succès. Touché au pouce gauche pendant le premier quart-temps, fut-il handicapé par ce souci lorsqu’il a pris des tirs ? Il a écarté cette hypothèse même s’il va faire examiner son doigt avant le Game 2.

« C’est dur de marquer quand on ne touche pas le ballon », le défend Doc Rivers. « Il a eu trois shoots en première mi-temps dont deux étaient en fin de possession, avec deux secondes pour envoyer. On doit l’impliquer offensivement. »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 * All Teams 65 30 43.6 30.7 63.4 0.8 4.9 5.7 2.3 1.8 0.6 2.2 0.3 14.8 2024-25 * MIL 33 32 45.5 33.3 66.3 0.8 4.8 5.6 2.2 2.0 0.5 2.2 0.4 14.5 2024-25 * WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.