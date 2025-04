Damian Lillard en renfort dès le Game 2 ?

Avec leur performance insuffisante dans le Game 1 à Indiana, les Bucks se doutaient bien que le cas de Damian Lillard allait rapidement revenir sur la table. Avant la rencontre, ESPN a confirmé qu’un retour lors du Game 2 ou 3 était bien d’actualité pour le meneur vétéran, qui n’a plus joué depuis le 18 mars en raison d’une thrombose veineuse.

Après avoir récupéré extraordinairement vite grâce à un nouveau traitement, le joueur a pu reprendre l’entraînement complet dès jeudi pour se préparer à un retour. L’idée était de le remettre en condition physique pour qu’il puisse encaisser l’intensité d’un match de playoffs, et l’objectif pourrait, là aussi, avoir été atteint plus vite que prévu.

Attendu dans la création

En bord de terrain samedi, Damian Lillard a participé à sa façon, en récoltant une faute technique en fin de match pour avoir quitté le banc durant un « coach’s challenge » et échangé avec Tyrese Haliburton, une séquence qui a également valu une technique à Pascal Siakam.

Au-delà du fait que le Game 1 a mis en lumière l’importance d’un Khris Middleton, dont le profil de scoreur sur attaque placée, n’a pas été remplacé, le forfait de Damian Lillard a également coûté aux Bucks sur ce premier match, notamment dans l’animation offensive du cinq majeur.

« C’est peut-être une déclaration étrange, mais je trouve que notre attaque a été horrible, et que ça a autant contribué que notre défense », a confié déclaré Doc Rivers. « Notre cinq majeur vaut mieux que ça en attaque. Mais il faut qu’on le soit. La seule façon pour que ce cinq joue correctement, c’est qu’il a besoin de davantage de mouvement de balle que la « second unit ». Dans l’autre cinq, on a des gars qui peuvent aller dans la peinture et créer. Pour le premier cinq, on doit faire circuler le ballon pour que chacun puisse se procurer des tirs ».

Des déclarations qui font écho au profil de Damian Lillard, capable de créer pour lui mais aussi d’impliquer les autres. Ce sera au staff médical d’évaluer le meilleur timing, entre le Game 2 à Indianapolis dans un contexte qui s’annonce encore difficile, ou le Game 3 pour apporter un nouveau souffle à l’équipe pour le premier match de la série à domicile.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.