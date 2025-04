Programme de la soirée | Début des playoffs NBA 2025 à 19h00 !

Le « play-in » à peine terminé, on enchaîne sur le début des playoffs avec le Game 1 du premier tour. C’est à suivre sur beIN Sports 3 dès 19h00 avec Pacers – Bucks, suivi à 21h30 de Nuggets – Clippers !

Dans la nuit, sur le League Pass (à 21,99 euros le mois), on prolongera le plaisir avec Knicks – Pistons, et pour le dessert, cette superbe opposition entre les Lakers et les Wolves. On n’est pas couché !

Programme de la soirée

19h00 | Indiana – Milwaukee (beIN Sports 3)

21h30 | Denver – LA Clippers (beIN Sports 3)

minuit | New York – Detroit

02h30| LA Lakers – Minnesota

