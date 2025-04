Noa Essengue et Mohamed Diawara à leur tour inscrits à la Draft 2025

Noah Penda a été le premier Français à ouvrir le grand bal de la Draft 2025. Il vient d’être suivi par Mohamed Diawara et Noa Essengue, qui ont aussi annoncé leur intention de rejoindre la NBA.

Poste 4 (2m04, 20 ans) de Cholet, le premier s’était déjà présenté l’an passé, avant de retirer son nom. Cette année, il pense avoir montré plus de choses, avec ses 6.0 points et 2.9 rebonds de moyenne en Betclic Elite.

« L’année dernière, je me suis présenté à la Draft avant de me retirer quelque temps après. C’était pour voir l’intérêt des franchises… Mais cette saison c’est sûr que ça sera une déclaration. Après on verra en fonction des intérêts et des workouts, si je retirerai ou pas » explique-t-il auprès de BeBasket.

Pour l’instant, il n’apparaît pourtant, au mieux, qu’en fin de deuxième tour mais sa cote peut monter au fil des workouts, grâce à son profil physique, et notamment ses 2m25 d’envergure.

Dans l’idéal, il souhaiterait intégrer directement la Grande Ligue, et ne pas rester une saison de plus en Europe.

Noa Essengue vise le Top 10 ?

De son côté, Noa Essengue (2m05, 18 ans) est beaucoup plus coté, ESPN le classant 17e de son « Big Board ».

À Ulm depuis deux saisons, il tournait cette année à 9.6 points et 4.7 rebonds de moyenne, à 48% de réussite au tir, alors que son club se classe à la deuxième place du championnat allemand, derrière le Bayern Munich.

« Depuis que je suis gamin, c’est mon rêve d’être drafté par une équipe NBA » explique-t-il. « Mon but est d’être choisi dans le Top 10. Je suis concentré sur la fin de saison, en espérant remporter le titre, mais après les playoffs, je vais devoir me préparer, parce qu’il y a une énorme marche entre l’Europe et la NBA. »

Estimant que sa principale force est actuellement sa défense, le natif d’Orléans veut toutefois « être un gars qui peut tout faire sur le terrain. Je regarde beaucoup Kevin Durant, Brandon Ingram ou Kawhi Leonard, des joueurs qui peuvent dribbler, passer, shooter et défendre. » On a vu pires comme modèles…