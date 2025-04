Preview Play-in | Memphis Grizzlies (8) – Dallas Mavericks (10)

Memphis et Dallas ont tous les deux un match de « play-in » dans les jambes, mais le déroulé fut bien différent. D’un côté, les Grizzlies ont craqué en fin de match contre les Warriors et ce, malgré les 30 points de Desmond Bane. Pire encore, Ja Morant s’est blessé à la cheville en fin de rencontre. Et si le meneur a promis d’être en tenue ce vendredi, il risque fortement d’être diminué…

De l’autre côté, les Mavericks ont déroulé face aux Kings sans forcer derrière les 27 points d’Anthony Davis et les 23 unités de Klay Thompson à 8/11 au tir.

PRÉSENTATION DES GRIZZLIES

Les titulaires : Ja Morant, Scottie Pippen Jr, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, Zach Edey

Les remplaçants : Luke Kennard, Santi Aldama, Vince Williams Jr, John Konchar, Lamar Stevens, Marvin Bagley III, Jay Huff, G.G. Jackson, Yuki Kawamura, Cam Spencer

Les absents : B. Clarke, J. Wells, Z. Pullin

Le coach : Tuomas Iisalo

Le point fort

Les lignes arrière . Ja Morant l’a promis : il sera présent pour disputer ce match capital. Avec le meneur sur la ligne de départ, Memphis dispose d’un avantage de taille dans ce secteur, là où Dallas avait choisi de jouer sans aucun poste 1 de métier durant son premier match du « play-in ». Memphis pourra donc compter sur la vivacité de ses extérieurs pour se frayer un chemin jusqu’au cercle des Mavs. Cependant, l’adresse à 3-points a intérêt d’être au rendez-vous car l’accès au panier risque d’être bouché par Anthony Davis et Dereck Lively. Si Desmond Bane et Ja Morant évoluent au même niveau que lors du match face aux Warriors, Memphis pourrait remporter la bataille des extérieurs et se donner de sérieuses chances d’aller en playoffs.

Le point faible

Le duel physique. Premièrement, l’état de santé de Ja Morant sera forcément un frein, s’il n’est pas remis à 100%. Ensuite, les deux tours de contrôle des Grizzlies à savoir Jaren Jackson Jr et Zach Edey étaient attendues contre les Warriors. Si le Canadien ne s’en est pas trop mal sorti avec 14 points et 17 rebonds, pour « JJJ » ce fut plus compliqué. Bousculé à de nombreuses reprises, il n’a pas pu peser sur la rencontre. Contre Dallas, un défi de taille se dresse devant lui avec l’armada d’intérieurs du Texas emmenée par Anthony Davis. Les Mavs sont parvenus à verrouiller Domantas Sabonis, et s’ils parviennent à contenir Jaren Jackson Jr, les chances de victoire de Memphis vont tout de suite baisser.

PRÉSENTATION DES MAVERICKS

Les titulaires : Naji Marshall, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Dereck Lively II

Les remplaçants : Max Christie, Dante Exum, Daniel Gafford, Spencer Dinwiddie, Naji Marshall, Kai Jones, Jaden Hardy, Caleb Martin, Brandon Williams…

Les absents : Kyrie Irving, Olivier-Maxence Prosper

Le coach : Jason Kidd

Le point fort

Une armada à l’intérieur. Si les lignes arrière de Dallas sont décimées, à l’intérieur, cela reste plutôt fourni avec Anthony Davis, Dereck Lively II et Daniel Gafford. Ces trois-là ont dominé Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas et comptent bien faire de même face au duo Jaren Jackson Jr – Zach Edey. Attention tout de même, les intérieurs de Memphis sont bien plus solides que ceux de Sacramento et les duels dans la raquette pourraient bien faire des étincelles. Quoi qu’il en soit, l’équipe qui aura les intérieurs les plus dominants sur ce match prendra une sérieuse option sur la qualification en playoffs.

Le point faible

Un duo de meneurs qui doit confirmer. Contre les Kings, Jason Kidd a aligné un grand cinq majeur, mais il a aussi pu compter sur un joli duo Dante Exum – Brandon Williams en sortie de banc. Auteur de 28 points à deux, ils ont dominé des Kings dépourvus sur les lignes arrières depuis le départ de De’Aaron Fox et la blessure de Malik Monk. Face à Ja Morant, Desmond Bane ou encore Scottie Pippen Jr, le défi sera bien plus relevé et il faudra à nouveau tenir le choc pour que Dallas parviennet encore à s’en sortir.

LA CLÉ DU MATCH

Klay Thompson. Klay Thompson et le « play-in », c’est une histoire compliquée. Il y a un an, il sortait son pire match en carrière avec 0 point à 0/10 au tir. Ce mercredi, face à ces mêmes Kings, il a corrigé la mire avec 23 unités à 8/11. Ces deux performances soulèvent une question : quel visage de Klay Thompson allons-nous avoir ce vendredi soir ? Les Grizzlies n’ont pas un joueur capable de contenir l’ancien Warrior pendant 48 minutes. S’il se met bien en rythme, Ja Morant et sa bande peuvent passer une très longue soirée.

SAISON RÉGULIÈRE

3-1 Memphis

Mardi 3 décembre : Dallas – Memphis (121-116)

Lundi 6 janvier : Memphis – Dallas (119-104)

Vendredi 7 mars : Dallas – Memphis (111-122)

Dimanche 13 avril : Memphis – Dallas (132-97)

VERDICT

Mavericks. Plusieurs inquiétudes règnent du côté de Memphis. Pour commencer l’état de santé de Ja Morant qui ne devrait pas être remis à 100%. Un sérieux handicap pour le meneur qui compte sur son explosivité pour s’imposer. Deuxième point, Jaren Jackson Jr. n’a pas réussi à dominer la raquette bien légère des Warriors. Le défi physique sera encore plus important contre le trio d’intérieurs de Dallas et les Grizzlies pourraient en pâtir. Autre point, après des semaines compliquées, les Mavs surfent sur une dynamique plus intéressante et pourraient en profiter pour arracher une place en playoffs. Et ainsi aller défier le Thunder au premier tour des playoffs ?

HORAIRE

À 03h30 (sur BeIN Sports 1), dans la nuit de vendredi à samedi.