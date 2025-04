Kristaps Porzingis compte bien jouer le prochain Euro à domicile

Du 27 août au 14 septembre, l’Eurobasket 2025 se déroulera à Chypre, en Finlande, en Pologne et en Lettonie. La Lettonie, qui devrait pouvoir compter sur Kristaps Porzingis, huit ans après sa dernière compétition internationale. C’était déjà l’Euro et il avait tourné à 23.6 points de moyenne pour guider les siens à la 5e place.

« Que je veuille jouer ou non pour mon pays, c’est une question stupide » a-t-il répondu au cours d’une visioconférence avec des médias européens. « Ça ne s’est pas fait les précédents étés car j’étais blessé, mais je n’ai jamais refusé la sélection. Si je n’ai pas joué, c’est à cause des blessures. Donc cet été, je serai là ! La santé est la chose la plus importante et tout le reste suivra. »

Sauf blessure, Kristaps Porzingis renforcera donc une sélection lettone qui avait fait sensation pendant la dernière Coupe du monde. En 2023, « KP » n’était pas là à cause d’une fasciite plantaire, mais les coéquipiers de Davis Bertans et Arturs Zagars s’étaient hissés jusqu’à la 5e place pour leur première participation au Mondial.

Une fierté pour la « Licorne » des Celtics, mais un crève-cœur également, car il avait dû suivre cette campagne historique depuis le banc, après avoir disputé deux matchs lors des qualifications (pour 25.5 points, 14.0 rebonds et 3.0 contres de moyenne). Un an plus tard, lors du TQO, la Lettonie avait ensuite échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, toujours sans sa star.

Cet été, les Lettons se trouveront dans la poule A, avec la Serbie, la Turquie, la République tchèque, le Portugal et l’Estonie. Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe (à 16 équipes).

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.