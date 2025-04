« Je me souviens de mes premiers playoffs, j’ai été expulsé. Mes premiers playoffs, j’ai plaqué quelqu’un ! Donc ça ne peut pas être pire que ça ! », en rigole aujourd’hui Giannis Antetokounmpo.

À quelques jours du démarrage du premier tour des playoffs entre les Pacers et sa formation, le leader des Bucks vient d’être interrogé sur la gestion des émotions dans pareil contexte. Un enjeu de taille pour les quelques jeunes éléments de l’équipe. À l’instar d’un Kevin Porter Jr. qui, depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2019, n’a connu que la saison régulière.

Alors âgé de 20 ans, le Grec avait connu sa première campagne de playoffs en 2014-15, lors de sa deuxième saison. Son équipe opposée aux Bulls de Jimmy Butler et Derrick Rose, Giannis Antetokounmpo avait eu beaucoup de mal à s’exprimer dans ce premier tour perdu face Milwaukee en six matchs.

Surtout, lors de ce Game 6 final, il s’était fait remarquer pour son mauvais geste sur Mike Dunleavy Jr, lui valant une expulsion, alors que son équipe allait sombrer collectivement (66-120 !). « C’est un très mauvais geste de ma part. Cela n’arrivera plus. Le match était diffusé dans tout le pays. Les enfants regardaient. Beaucoup me voient comme un modèle. Je me suis déçu. J’allais à 100 à l’heure. Mon intention était de m’arrêter, mais je n’ai pas de frein… », livrait-il alors.

S’appuyer sur les cadres

Son coach, Jason Kidd, avait parlé d’une expérience d’apprentissage pour lui, ajoutant que son geste « n’était pas très intelligent ».

Pour éviter que ce genre de scénario se reproduise aujourd’hui pour ses jeunes coéquipiers, au cœur de playoffs où « toutes les émotions vont être amplifiées », Giannis Antetokounmpo préconise le dialogue au sein de l’équipe.

En s’appuyant sur les cadres de l’équipe, Bobby Portis, Brook Lopez, Pat Connaughton et lui-même bien sûr, tous acteurs du titre de 2021. « Ne pas se laisser emporter quand ça va bien, ou se laisser abattre quand ça va mal. Cela ne vaut pas seulement pour Scoot (Kevin Porter Jr.), mais pour tous ceux qui jouent les playoffs pour la première fois », note le Grec qui conseille de rester éloigné des réseaux sociaux.

« Tu n’es pas aussi bon ou mauvais que ce que les gens disent. Reste équilibré, fais les petites choses… Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message, appelle-moi, toque à ma porte. Parfois tu vas être pris par les émotions durant le match, pour les gars qui n’ont pas encore connu ça, ça peut déraper », convient le vétéran de 30 ans qui termine avec le sourire : « Tous ceux qui jouent les playoffs pour la première fois, ne plaquez personne ! »