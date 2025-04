Tyronn Lue a pris sa revanche face aux pronostics sur les Clippers

Ceux qui avaient parié sur une saison régulière des Clippers à 50 victoires, avec une cinquième place dans la conférence Ouest, sont sans doute plus riches depuis dimanche soir. Car les pronostics d’avant-saison n’imaginaient pas, globalement (et les nôtres avec), que Los Angeles et Tyronn Lue puissent faire une telle saison.

« On ne croyait pas en moi, on ne croyait pas en nous. Mais on est là », savoure le coach des Clippers dans la foulée de la victoire face aux Warriors et de la qualification pour le premier tour face aux Nuggets.

Il faut rappeler qu’avant le début des hostilités en octobre 2024, les Clippers n’avaient plus Paul George, parti libre à Philadelphie, quand Kawhi Leonard était à l’infirmerie et le restera pendant les 34 premiers matches, jusqu’aux premiers jours de janvier dernier…

Une motivation constante

« Ce groupe a joué avec une certaine motivation toute la saison à cause de ça », insiste Tyronn Lue, deuxième coach le plus victorieux de la franchise derrière Doc Rivers. « On a trouvé une manière de gagner des matches, tout simplement. Peu importe qui allait briller soir après soir, on s’est concentré sur le joueur en question, on a défendu dur et on s’est battu. »

Donner tort aux pronostics a été un moteur idéal pour tenir avant que Kawhi Leonard, de retour en pleine forme, ne permette de franchir un nouveau cap, d’atteindre une nouvelle dimension puisque, avec l’ailier, les joueurs de Los Angeles ont gagné 26 matches sur 37.

« On est humain. On sait ce qui est dit sur nous », confirme Norman Powell. « Tyronn Lue en a vu des choses, les hauts et les bas. Des gens ne le voulaient pas ici, étaient mécontents de son travail. De ne pas avoir un effectif au complet, de ne pas gagner le titre. Personne ne pensait qu’on allait gagner 50 matches et faire partie des cinq meilleures équipes de la conférence. C’est amusant de répondre à ça, de voir les gens revenir sur ce qu’ils ont dit sur nous et de les voir comprendre mieux cette équipe. »