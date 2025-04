En plein sprint pour finir la saison, les Warriors auraient bien aimé finir dans le Top 6 de l’Ouest, histoire de pouvoir reprendre leur souffle avant le début des playoffs. Il leur a toutefois fallu passer par le play-in mais ils sont désormais bien contents d’avoir évité un 84e match avant le début de la postseason…

Leur Game 1 face aux Rockets va ainsi débuter dimanche soir, ce qui leur offre quelques jours pour récupérer.

« J’ai tenté d’en minimiser l’importance avant la rencontre mais on avait désespérément besoin de gagner ce match et d’avoir quatre jours (de repos) » confirme ainsi Steve Kerr. « En gros, nos gars ont joué des matchs à élimination directe depuis trois semaines. Un match à haut niveau après l’autre. Donc gagner celui-là… Ça nous a pris 83 matchs mais on est là où on veut être. De retour en playoffs, avec une chance. Mais encore plus important, on a du temps pour se reposer et se préparer, parce que les gars en ont besoin. Désespérément. »

« Le meilleur moment de la saison »

Surtout que Stephen Curry devait gérer un problème au pouce et Jimmy Butler un souci à la cuisse.

Désormais, les deux leaders vont pouvoir (un peu) panser leurs bobos, avant une série qui s’annonce de plus particulièrement physique face aux Rockets. Mais pour Steve Kerr, c’est le meilleur moment de l’année qui débute.

« C’est tellement sympa, c’est le meilleur moment de la saison. Et vous savez, c’est ma 11e année » rappelle le coach. « Mon jour préféré de la saison, c’est demain. On se réunit avec le staff, on regarde les vidéos de Houston. On établit notre plan de jeu. Les joueurs se reposent. On a quelques jours avant de revoir les joueurs. On doit battre une super équipe dans une série en quatre matchs. Il n’y a rien de mieux. Donc je suis extrêmement impatient. »