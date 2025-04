Le Magic et sa « très étrange saison »

Parler d’échec serait évidemment hors de propos pour le Magic. Contrairement aux Sixers ou aux Suns, Orlando est encore en course pour les playoffs, avec un « play-in » à jouer ce mardi soir contre les Hawks, et a gagné 41 matches, soit 50% de victoires. Néanmoins, il y a un petit goût amer dans la bouche en ce qui concerne cette équipe.

Après les 47 succès de l’exercice 2023/24 et ce premier tour de playoffs seulement perdu à l’issue du Game 7 face aux Cavaliers, on s’attendait à voir cette équipe poursuivre sa progression, tels les Rockets à l’Ouest. Sauf que c’est bien connu : la saison de la confirmation est la plus dure.

« Ce fut une très étrange saison », résume Jamahl Mosley. « Je pense que c’est la meilleure façon de la décrire. Les blessures dès le début de la saison ont changé la manière d’appréhender les choses. Au fond, la manière de la décrire, c’est de dire que j’ai eu l’impression d’avoir vécu sept saisons en une. »

Pour la première fois, la pression était présente

Le Magic n’a pas été épargné par les blessures : Paolo Banchero dès les premiers matches, puis Franz Wagner, avec la même blessure que son coéquipier, sans oublier Jalen Suggs et Moe Wagner qui n’ont pas pu finir la saison…

« Paolo s’est blessé, Franz aussi, et il faut alors s’adapter. Jalen s’est blessé, il faut s’ajuster. Moe aussi, encore un ajustement ici », liste le coach du Magic. « Puis on ne savait pas quand ils allaient revenir. Tout cela joue un rôle dans la manière de parler à l’équipe, de vivre avec elle au quotidien. »

La saison peut néanmoins bien tourner si le Magic parvient à se qualifier ce soir (ou au pire dans le deuxième « play-in ») afin de, au moins, valider la participation de 2024 par une seconde de rang. Et avoir vécu une telle année, aussi difficile, ne peut que servir pour la suite, estime Franz Wagner.

« On était en phase ascendante et je pense que c’est la première saison où on avait un peu de pression. Peut-être que les choses n’ont pas tourné comme on l’aurait pensé avant le début de saison », remarque l’Allemand. « Mais ça fait partie du processus aussi. Les blessures expliquent beaucoup de nos difficultés cette saison et le plus important, c’est de rester soudé. J’espère que ça pourra nous aider pour les années à venir. »