Preview Play-in | Orlando Magic (7) — Atlanta Hawks (8)

Comme les Bulls et le Heat, les Hawks ont pris un abonnement annuel au « play-in », avec une 4e participation de suite. Cette saison, clairement, c’est une surprise puisqu’on pensait que la franchise était en phase de reconstruction. D’autant plus après la blessure de Jalen Johnson, puis les transferts de De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic en février dernier. Mais Trae Young et ses coéquipiers se sont accrochés, et ils sont même sur une belle dynamique avec trois victoires de suite, dont la dernière, dimanche, face au Magic.

Justement, pour ouvrir le bal du « play-in », les Hawks se déplacent à Orlando qui avait le potentiel pour finir dans le Top 6 avant de payer un lourd tribut aux blessures puisque Paolo Banchero, Franz Wagner et surtout Jalen Suggs ont effectué de longs passages à l’infirmerie.

Avec l’expérience de la saison passée, le soutien de son public, et une bonne fin de saison (7 victoires en 10 matches), le Magic apparaît comme favori pour rejoindre les Celtics au premier tour des playoffs.

PRÉSENTATION DU MAGIC

Titulaires : C. Joseph, K. Caldwell-Pope, F. Wagner, P. Banchero, W. Carter Jr

Remplaçants : C. Anthony, G. Bitadze, J. Isaac, G. Harris, C. Houstan, A. Black…

Absents : J. Suggs, M. Wagner

Coach : J. Mosley

Le point fort

La défense. Même si Jalen Suggs n’est pas là, le Magic conserve une très bonne défense avec des spécialistes comme Caldwell-Pope, Carter Jr ou encore Isaac. Numéro 1 au contre, Orlando possède la meilleure défense de l’Est et la 2e du pays avec 109.1 points encaissés sur 100 possessions. Avec son impressionnante « frontline », le Magic est aussi l’équipe qui encaisse le moins de points sur des rebonds offensifs.

Les points faibles

Le banc et le shoot à 3-points. À l’exception d’Anthony, il n’y a pas vraiment de joueurs capables de mettre le feu en sortie de banc, et sur des matches couperets, les « jokers » peuvent faire la différence. Le banc d’Orlando apportait cette saison environ 36 points par match, contre 44 pour les Hawks. Autre point faible : l’adresse à 3-points, un vrai point noir pendant toute la saison. Avec moins de 32% de loin, Orlando se classe dernier de la NBA.

PRÉSENTATION DES HAWKS

Titulaires : T. Young, D. Daniels, Z. Risacher, M. Gueye, O. Okongwu

Remplaçants : C. LeVert, G. Niang, T. Mann, V. Krejci, K. Wallace…

Absents : C. Capela, J. Johnson

Coach : Q. Snyder

Le point fort

Le rythme. Avec Trae Young à la baguette, les Hawks aiment courir et shooter, mais aussi se partager la balle. Près de 70% des paniers sont inscrits après une passe décisive. Avec 118.2 points de moyenne par match, les partenaires de Zaccharie Risacher possèdent la deuxième attaque la plus prolifique de la conférence Est, et s’ils peuvent mettre du rythme, ils sont capables de faire chuter n’importe qui.

Le point faible

La dureté physique. Courir et voler des ballons pour ne pas devoir combattre… C’est un peu le slogan de ces Hawks, surtout depuis la blessure de Jalen Johnson. Dyson Daniels et Zaccharie Risacher offrent de la polyvalence sur les extérieurs, mais ça manque encore de muscles pour compenser les limites de Trae Young. Dès que le jeu se ralentit et se transforme en bataille de tranchées, ça devient compliqué pour les Hawks.

LA CLÉ DU MATCH

La défense sur Trae Young. Si le meneur All-Star a tourné cette saison à 28.3 points de moyenne face au Magic, il faut retenir un chiffre : son 27% à 3-points, avec moins de quatre réussites par match. Pour freiner l’attaque des Hawks, le Magic doit se concentrer sur son leader, en le coupant de ses coéquipiers, et en l’empêchant de trouver son rythme de loin. Jalen Suggs n’est pas là pour lui pourrir la vie, mais le duo Joseph-KCP a l’expérience pour le gêner.

SAISON RÉGULIÈRE

2-2

10 février : Magic – Hawks (106-112)

20 février : Hawks – Magic (108-114)

8 avril : Magic – Hawks (119-112)

13 avril : Hawks – Magic (117-105)

VERDICT

Orlando. Au play-in, l’expérience et la défense sont des atouts non négligeables, et le Magic semble un cran au-dessus. La paire Banchero-Wagner a peu d’équivalents en NBA, et ce sera compliqué pour les Hawks de les contenir. En saison régulière, le Magic affiche un bilan de 75% de victoires face aux formations de sa division, et avant de perdre un match pour du beurre contre les Hawks dimanche, Orlando restait sur 9 victoires en 11 matches.

HORAIRE

À 01h30 (sur beIN Sports 1), dans la nuit de mardi à mercredi.