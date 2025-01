Saison terminée pour Jalen Johnson !

La semaine dernière, face aux Raptors, Jalen Johnson s’est blessé à l’épaule et il n’avait pas rejoué depuis. Chris Haynes et Shams Charania nous informent désormais que sa saison est d’ores et déjà terminée ! Le jeune joueur des Hawks (23 ans) souffre d’une déchirure du labrum à l’épaule gauche et va être opéré.

C’est un coup dur pour lui qui vivait sa meilleure saison avec 18.9 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne. Il faisait partie des meilleures progressions de la saison et seuls Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Alperen Sengun et Domantas Sabonis affichent de tels chiffres cette saison.

Finir la saison sans Jalen Johnson, le troisième marqueur, deuxième passeur et meilleur rebondeur de l’équipe, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle pour les Hawks, qui occupent actuellement la neuvième place de la conférence Est (22-25) et sont dans le dur avec six défaites de suite.

En effet, dans une attaque plus variée et moins concentrée sur Trae Young, le duo qu’il formait avec le meneur de jeu fonctionnait très bien et l’ailier, d’après le meilleur passeur de la ligue, faisait partie des « jeunes qui font bien les choses » autour de lui.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 36 50.0 31.2 74.6 1.7 8.2 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 Total 184 24 50.4 32.3 71.2 1.0 5.2 6.3 2.6 1.8 0.9 1.4 0.6 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.