Quels joueurs et quelles actions ont fait le plein de vues sur les réseaux sociaux ?

Les papys font de la résistance en NBA. Après avoir été sur le podium des maillots les plus vendus derrière Luka Doncic, LeBron James et Stephen Curry sont également toujours aussi populaires sur les réseaux sociaux.

En effet, les deux légendes sont les joueurs les plus regardés sur les réseaux sociaux de la NBA, annonce la ligue, avec respectivement 3.23 et 2.56 milliards de vues ! Ils dominent Luka Doncic (1.82) et Victor Wembanyama (1.47 milliard de vues), alors que ce dernier n’a pas joué après le All-Star Game, ainsi que Nikola Jokic, Ja Morant, Shai-Gilgeous Alexander, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards et Jayson Tatum.

De plus, la NBA a également communiqué sur les cinq actions les plus observées de la saison régulière sur ses réseaux sociaux. On retrouve globalement les mêmes joueurs, avec les shoots longues distances au buzzer de Nikola Jokic et Josh Giddey, le gros dunk de LeBron James à Dallas, ou encore Stephen Curry.

La première place est pour la double note artistique de Ja Morant à Brooklyn. Avec ses layups à 360°, le meneur de jeu des Grizzlies avait enflammé les internautes en novembre 2024 et ça se confirme avec, au total, 286 millions de vues pour ces deux superbes paniers.