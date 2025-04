Draft WNBA | Dominique Malonga choisie en 2e position derrière Paige Bueckers !

Cette année encore, la Draft de la WNBA a créé l’événement ! Un an après l’arrivée de Caitlin Clark au Fever d’Indiana, la ligue féminine accueille un nouveau phénomène avec Paige Bueckers logiquement choisie en numéro 1 par les Dallas Wings.

Puisqu’il n’y avait pas vraiment de suspense sur ce choix, l’attention s’est donc portée sur le deuxième choix de la soirée qui était détenu par le Seattle Storm. La franchise où évolue Gabby Williams a ainsi jeté son dévolu sur une autre internationale française : Dominique Malonga !

Dans un autre registre que Paige Bueckers, l’intérieure de l’Asvel est elle aussi un phénomène dans son genre, après avoir commencé le basket en pro à l’âge de 15 ans, et s’être faite connaître pour sa capacité à dunker avec une rare facilité. Médaillée d’argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, elle incarne également la réussite du basket français qui n’en finit plus de former des pépites pour le monde professionnel.

Le basket français encore à l’honneur

« J’étais très fière d’atteindre cet objectif », a confié la joueuse de l’Asvel. « Ça montre à quel point le basket français a évolué, comme nous l’avons vu ces dernières années du côté de la NBA avec Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher qui ont montré que le basket français était excellent ».

À 19 ans, Dominique Malonga n’aura peut-être pas le même impact qu’une Paige Bueckers à court terme, mais elle a clairement les qualités pour marquer la ligue de son empreinte dans les années à venir.

Quant à Paige Bueckers, elle devient la sixième joueuse d’UConn à être draftée en première position après Sue Bird (2002), Diana Taurasi (2004), Tina Charles (2010), Maya Moore (2011) et Breanna Stewart (2016).

Après avoir survolé les débats au niveau universitaire avec un titre remporté avec UConn face à South Carolina, Paige Bueckers va à présent se mesurer au haut niveau au sein du deuxième pire bilan de la saison dernière. Une nouvelle aventure qu’elle va entamer avec toujours autant d’enthousiasme.

Paige Bueckers, la Luka Doncic des Wings ?

« Je suis très enthousiaste à l’idée d’y être. Je n’ai entendu que de bonnes choses sur la ville« , a-t-elle déclaré lors de la Draft qui s’est tenue à New York. « J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre, d’être dans une nouvelle ville et de donner tout ce que j’ai à la franchise des Wings. Je sais que nous allons faire de grandes choses, c’est un nouveau départ et je pense que nous sommes tous prêts à faire quelque chose de spécial ».

Lors de cette soirée, les Washington Mystics sont devenues la deuxième équipe de l’histoire de la WNBA à obtenir trois des six premiers choix lors d’une Ddraft. Elles ont ainsi sélectionné Sonia Citron (Notre Dame) en 3e position, Kiki Iriafen (USC) en 4e et Georgia Amoore (Kentucky) en 6e.

En cinquième position, les Golden State Valkyries, nouvelle franchise, ont choisi Juste Jocyte, originaire de Lituanie, et coéquipière de Domnique Malonga à l’Asvel. Elle devient la deuxième joueuse lituanienne à être draftée en WNBA — et la première au premier tour — rejoignant Jurgita Streimikyte (draftée en 2000).

Trois « étrangères » dans le Top 10

Deux équipes disposaient de deux choix au premier tour. En 7e position, le Connecticut Sun de Rachid Meziane a sélectionné Aneesah Morrow (LSU), qui a terminé sa carrière universitaire avec le deuxième plus grand nombre de double-double de l’histoire de la NCAA. En 8e position, le Sun a aussi choisi Saniya Rivers (NC State).

Le Chicago Sky a ensuite sélectionné la Slovène Ajsa Sivka (10e) et les sélections de Malonga, Jocyte et Sivka égalent le record du plus grand nombre de joueuses internationales draftées dans le Top 10.